История конкурсов красоты началась в далеком 1951, когда в Великобритании прошел первый финал "Miss World". Уже в следующем году в Америке появился конкурс "Miss Universe", а в 1960 в Японии основали "Miss International Beauty".

Самым молодым в так называемой Большой четверке конкурсов является "Miss Earth". Его с 2001-го проводят на Филиппинах.

В нашей стране наиболее престижными и масштабными считаются конкурсы "Мисс Украина" (с 1991 года) и "Мисс Украина Вселенная" (с 2005). И каждый год вокруг них возникают скандалы, интриги, слухи и споры. А иногда даже доходит до суда.

8-го декабря в Америке прошел финал "Мисс Вселенная", а 14-го декабря в Лондоне пройдет "Мисс Мира". В связи с этим ТаблоID пообщался с Анной Филимоновой, которая 14 лет назад, разочаровавшись в журналистике, возглавила оргкомитет "Мисс Украина Вселенная".

Мы поговорили о том, почему украинки никогда не выигрывали мировые конкурсы, о главных стереотипах и о новых стандартах красоты. Также Аня призналась, за что благодарна Дональду Трампу, почему никогда бы не хотела делать мужской конкурс, и как на ее работу влияет Instagram.

– На днях в Атланте состоялся финал конкурса "Мисс Вселенная". Как ты оценивала шансы нашей участницы Анастасии Субботы и как тебе победительница из ЮАР?

– Когда я увидела других участниц, сразу отметила среди них много сильных соперниц. И поняла, что борьба за корону будет очень горячей. Многие девочки в позитивном смысле акулы, профессионалы, звезды Instagram, социальные активистки.

У нашей Мисс большой опыт работы за границей профессиональной моделью, умение общаться в интернациональном коллективе, активная жизненная позиция и позитивные человеческие качества. Из минусов - у нас был всего месяц на подготовку, неделя из которого ушла на нервы в связи с отказом в американской визе, и мы до последнего не понимали, поедем ли на конкурс вообще.

Анастасии 26 лет, она профессиональная модель и занимается веб-дизайном

Конечно, мы надеялись на призовое место, но понимали, что среди сотни войти в финал - это большая удача. Не вышло в этом году. Я для себя выводы сделала и взяла новый курс подготовки Мисс в следующем году.

Победительница из ЮАР, модель и активистка, девушка, которая выделялась среди всех своим нестандартным видом - прической, например. Она известна активной позицией в своей стране, отстаивает модные в обществе тенденции о гендерном равенстве и женской силе. Она - яркий представитель новых стандартов красоты и идеологии. Президент ЮАР лично поздравлял ее с победой в своей стране. Такое вот отношение правительства к своим Мисс во многих странах.

"Я взяла новый курс и ориентиры для подготовки Мисс в следующем году"

– Как ты думаешь, почему в "Мисс Вселенная" ни разу не побеждала украинка?

– У нас были все призовые места, кроме первого. Почему? Я всегда в первую очередь критикую себя. Я же директор, значит, в чем-то недоработала, значит, мы еще не нашли ту суперзвезду.

Недавно я подумала о том, чтобы открыть школу для девушек, которые хотят быть красивыми, которые хотят быть настоящими леди, и готовить их заранее к участиям в конкурсах и к модельной карьере. Потому что такая практика есть в других странах, например, в Венесуэле. Там вообще конкурс красоты – это очень престижно. У них существуют школы для маленьких девочек, где их учат быть красотками. С ними работают пластические хирурги, их доводят до состояния идеальности.

У нас очень многие девочки не знают, как себя подать, как работать в кадре. А им надо давать интервью, работать на фотокамеру, они не понимают, как себя вести. Наши девочки еще не готовы, они сырые, как бы мы ни старались им помогать…

Плюс, мне кажется, украинские и в целом европейские девчонки очень отличаются от латиноамериканок. Латинская Америка представлена в большом количестве, это всегда очень сильные участницы. Они очень эмоциональные, открытые, всегда самые яркие. Им с детства внушают, что быть красивой – это круто.

Анна руководит конкурсом уже 14 лет

– Но у вас же наверняка есть профессионалы, которые могут дать девочкам советы по питанию, уходу и подаче себя…

– Мы сейчас активно это вводим. И мне бы хотелось посвящать гораздо больше времени воспитанию девочек, дать им знания, чтобы они общались с интересными людьми, рассказать им, что такое СПИД, гепатит и различные половые инфекции.

Благодаря коллаборациям с разными организациями, фондами мы пытаемся достучаться до молодежи. Потому что очень важно – не только делать классный конкурс, куда придут богатые люди, купив дорогой билет. Мы пытаемся совершать важную миссию.

Конечно, я даю советы девочкам на кастингах. Мы многих просим перекраситься, меняем цвет на более натуральный. Несмотря на то, что сейчас много информации о здоровом питании, не все умеют с ней работать. Многие просто не понимают, что такое ЗОЖ. Потому у многих лицо с проблемной кожей. И достаточно сложно найти девушек с хорошими идеальными фигурами. В 18 лет уже целлюлит.

А бывает и такое, что приходит 18-летняя безумно красивая девушка, но совсем еще ребенок, совсем дурочка. И ты понимаешь, что через 2-3 года это будет уже созревшая красотка и она достигнет гораздо бОльших результатов.

– Назови основные качества, которыми должна обладать девушка, чтобы пройти ваш кастинг и попасть в финал конкурса?

– Раньше я бы тебе сказала, что это внешность. Сейчас я уже понимаю, что это психологическая адекватность. Какая-то устойчивость. Потому что очень много довольно специфических девушек. И потом есть шанс натолкнуться на большие проблемы. Например, в этом году в кастинге участвовала девушка, которая, как оказалось, лежала в сумасшедшем доме.

Второе – это, естественно, хорошая фигура и внешность, хорошие волосы, хорошие пропорции тела. Потому что бывает девочка красивая, но, когда ты ее раздеваешь, ты понимаешь, что у нее непропорциональное тело. Нас даже уже не особо интересует рост, потому что мы ушли от этого стандарта. Да, конечно, классно, если она высокая, но и в мире уже тоже уходят от стандарта роста.

– Мне кажется, и попышнее участницы стали…

– Да. В этом году мы взяли несколько девочек, у которых были очень нестандартные фигуры. Мне все говорили: "Аня, ты сошла с ума. Как это будет выглядеть со сцены?".

– И как в итоге на них реагировали?

– Во-первых, они себя хорошо привели в порядок. Но скажу честно: публика еще не готова к такому. Все еще хотят видеть стандарт и уверены, что если это конкурс красоты, то участницы должны быть идеальные, модельные. Хотя я считаю, что есть модели - они плоские, безликие, fashion-девочки, а есть красотки – это женственные девчонки с формами. Вот мы экспериментируем. Более того, я подумываю привлечь к участию в конкурсе трансгендера.

– О, так это вообще мировая тенденция!

- Есть девушка, с которой я очень давно знакома, со времен, когда она еще была мальчиком. Сейчас ее зовут Аня. Она поменяла все полностью вместе с паспортом. Мы даже встречались и обсуждали возможность ее участия. Но я все же не уверена, что наше общество уже готово к такому. Я, например, человек, который давно оторван от стереотипов украинского менталитета. Но когда я открываю комментарии под вашими же статьями, я понимаю, что мы еще очень далеки от отсутствия стереотипов.

Но с Аней мы на связи. Мы решили, что и она сама пока не готова, потому что для нее это тоже определенный вызов. Мне этот опыт был бы интересен, однозначно. А с другой стороны, может быть, стоит сохранить этот конкурс в том виде, в котором есть.

"Мы еще очень далеки от отсутствия стереотипов"

– Мне кажется, в нашем обществе конкурсы красоты даже в традиционном виде воспринимают как что-то несерьёзное и пошлое, а участниц часто приравнивают к эскорту. Тебе лично когда-нибудь богатые мужчины предлагали деньги за то, чтобы выбрать девочек для себя?

– Я всегда говорю: где эти мужчины, где эти деньги (смеется)?

– Я помню, лет 5-6 назад в Киев часто приезжал небезызвестный московский персонаж Петя Листерман, который якобы ищет красивых девушек для богатых мужчин…

– Для меня фигура Пети Листермана – это больше мифы и легенды. Это человек-пиар. Я 14 лет в этом бизнесе и, мне кажется, знаю все моменты, нюансы. Более того, я знаю инсайд, общаюсь с девочками. И они мне рассказывают о своих женихах, о том, кто из известных политиков за ними ухаживает или пытался ухаживать... Но Петя Листерман всего лишь способен писать в Instagram: "Привет, давай я тебя с принцем познакомлю".

Мне кажется, в его случае это обычный самопиар. Таким людям, как олигархи, Петя с длинным языком точно не нужен. Если это делается, то, видимо, очень приватно.

А по поводу стереотипов в обществе и отношения к конкурсам – это мой любимый вопрос. Даже друзья мне говорят, что конкурсы красоты – для богатых мужичков, чтобы они себе девочек выбирали. А я говорю: зачем богатым мужичкам это делать? Тратить огромный бюджет на проведение конкурса, чтобы выбирать девочек? Да они в принципе могут идти по улице и выбрать любую девочку, угостив чашечкой кофе или пригласив в хороший ресторан. У нас женщины небалованные и красивые.

Конечно, когда девушки участвуют в конкурсах, выходят на сцену и из плоскости обычной девочки переходят в плоскость уже более-менее известной красотки, с ними начинают знакомиться мужчины. Но организаторов конкурса это не касается. Все это больше мифы, которые меня смешат.

А это отношение к конкурсам как к чему-то неприличному, связано с тем, что красивые девочки, выходы в купальниках всегда так или иначе задевают сексуальную сферу. И женщин, и мужчин. Потому что это будоражит, это вызывает интерес.

С другой стороны, девочек много, и среди них бывают такие, у которых есть репутационные вопросы. И ты не можешь, как организатор, заниматься очищением ее биографии или вообще следить за тем, где она была, чем она занималась в своей жизни, какие у нее были мужчины. Но мы пришли к тому, что перед тем, как взять девушку в финал, я прошу откровенно обо всем рассказывать, чтобы понимать, с каким компроматом мы можем столкнуться.

"Конкурсы красоты так или иначе задевают сексуальную сферу, будоражат и вызывают интерес"

– Как думаешь, подобные стереотипы есть только на постсоветском пространстве?

– Да, мне кажется, в других странах этого нет. В Америке, когда ты говоришь: "Мисс Вселенная", они смотрят на тебя с восхищением. А наш менталитет украинский сложно изменить. Мы не умеем радоваться за других. Мы не умеем радоваться за людей, которые что-то делают, достигают успеха, побеждают.

– Как тебе работается среди всех этих длинноногих красоток? Мне кажется, это испытание для самооценки…

– Это вообще прекрасный вопрос. Я же изначально работала с Сашей Николаенко, а она для меня самая красивая. Я ей всегда говорю: "Саша, ты мой кумир". Я очень многому у нее училась. Потому что я пришла в этот бизнес простой девочкой из журналистики, которая вообще не понимала, что такое красиво выглядеть.

Когда Саша вышла замуж за американского миллиардера Фила Раффина и привезла "Мисс Вселенная" в Украину, этим надо было кому-то заниматься. И я стала директором. Так и понеслось. Конечно, на первых конкурсах я сидела и думала: "Они нереально красивые". Тогда был период, когда девчонки были офигенные. Сейчас таких уже нет. И я после этих кастингов, клянусь тебе, заходила в уборную, смотрела на себя в зеркало, и мне хотелось сразу же поменять в себе все. Я дико страдала, у меня были такие комплексы, просто жесть.

Более того, я видела, как этим красивым девочкам в жизни все быстро достается. Ты родился красивым, и уже все супер, уже люди на тебя смотрят и млеют. Я действительно это знаю, как никто. Я даже книгу хочу об этом написать. И психологически, конечно, это меня побило жестко. Я уже не знала, что с собой сделать.

Я помню, как Саша Николаенко мне сказала, что я теперь должна выглядеть не хуже девочек, потому что должна мотивировать их своим примером. Мне пришлось срочно худеть, потому что после родов я сильно набрала. И после слов Саши я поняла, что если буду выглядеть, как хрюшка, мне не поверят. Потому я потихоньку обучилась бьюти-секретам и все их проверяю на себе.

Не так давно Аня снялась обнаженной и рассказала о том , как ей удалося похудеть

– Не могу не спросить о Дональде Трампе, с которым дружит Саша Николаенко. Помню, когда он победил на выборах, ты писала в Facebook, что Америка сделала свой лучший выбор. Ты до сих пор так считаешь?

– Да. Я знаю, что есть очень много разных мнений о нем. Я не живу в Америке, поэтому я не могу быть объективной. Я могу только выступать здесь с позиции того, что он близкий человек моей подруги. Я его видела много раз в жизни. Я видела его семью, и мне они вообще очень симпатичны как люди.

Я вижу, что сейчас экономика Америки реально показывает хорошие результаты. По всем моментам. Просто, наверное, для многих он - невыгодный президент. Плюс, он человек с характером. У него всегда были такие резковатые манеры. А вообще круто, что человек, который занимался бизнесом, в том числе, делал конкурс красоты, стал президентом.

Кстати, Трамп нам делает все время офигенную рекламу. Он в каждых своих интервью, касающихся Украины, и даже в расшифровках телефонных звонков говорит всегда: "У меня был конкурс красоты "Мисс Вселенная", я знаю много об Украине, у меня друзья из Украины". Да я о лучшей рекламе мечтать не могла. Я очень ему благодарна, что он так тепло об этом говорит.

– Но его часто обвиняют в сексизме. И вообще от конкурсов красоты веет сексизмом, тебе не кажется?

– Мне кажется, что сексизм – это точно не про Украину. Наши женщины сами в борьбе за мужчин устраивают парад красоты. Это в Америке и Европе женщины не парятся. У них и так все классно, за ними мужчины бегают, они востребованы.

В Украине же одни красотки, одна красивее другой. И дикий дефицит мужчин. Поэтому, может быть, и конкурсы всегда будут популярны. Потому что их здесь все время много, и это все равно всем интересно, это неугасающая история.

А то, что Трампа обвиняют… Мне кажется, что когда он управлял конкурсом (с 1996 по 2015 - ред.), у него были выдающиеся мисс, легендарные девушки, очень красивые. Сейчас тенденции изменились. Теперь девочки какие-то более социально ориентированные, активные. Он все-таки имел какой-то другой взгляд на то, как должно быть. К тому же, очень сложно из конкурса красоты сделать бизнес-проект. А ему это удалось.

"В Украине очень много красивых женщин, потому и конкурсы красоты очень популярны"

– На чем вообще зарабатывают конкурсы красоты, вы, в частности?

– Бюджет состоит в основном из спонсорских денег. У нас есть команда, которая занимается спонсорингом, поиском партнеров. Нам иногда делают так называемый донейшн (благотворительный вклад). Это делают, в основном, зарубежные структуры. Это нормальная практика.

Также мы развиваем диджитал и пытаемся на нем зарабатывать. Продаем Инстаграмы участниц брендам, из этого получаем какой-то бюджет. Выкручиваемся, как можем. Очень тяжело.

Когда у тебя есть конкурс такого масштаба, который все знают, ты не можешь его провести тихо, наградить, и все. Ты потеряешь бренд. Ты должен всегда идти в минус. Ну вот мы уходим в такой хороший нормальный минус, в этом году тоже. Но я понимаю, что эта ситуация выровняется, однозначно. Потому что были времена, когда мы уходили в плюс.

– По каким принципам вы выбираете членов жюри?



– Нет каких-то определенных правил отбора. Наверное, мы должны звать в жюри каких-то экспертов, но где их взять? Из модельных агентств? Так у нас совершенно разные вкусы на девушек. Поэтому мы не заморачиваемся особо по поводу персон в жюри.

Понятно, что это должны быть люди, которые не ездили в Крым, которых нет в списке "Миротворца". Мы проверяем это. Я так давно хотела привезти Анжелику Варум, и оказалось, что нельзя.

Также это должны быть люди, которые способны мотивировать девочек своим примером. Спортсмены, национальные кумиры, которых знает вся Украина. Люди из бизнеса, как правило, или спонсоры… Для таких людей престижно и приятно сидеть в жюри конкурса.

– А как избежать давления на членов жюри с помощью взяток, например?

– У нас есть некоторые правила. Мы никогда заранее не объявляем членов жюри. Мы можем объявить только 1-2, например, коучей или фитнес-консультантов, какую-то известную модель и всё. И даже это всегда заканчивается плохо, потому что у них появляются свои фаворитки. А с известными людьми мы стараемся договариваться буквально за два-три дня до конкурса.

– Бывали ли конфронтации среди членов жюри по поводу выбора девочек?

– У нас нет такого, что мы собираемся вместе в комнате жюри и спорим. Нет, они сдают протоколы, и эти протоколы подсчитывает моя команда. И математическим образом выводит фавориток. И вот на этом этапе, если есть какие-то спорные моменты, мы как организаторы уже можем повлиять на решение. Но не всегда. Как правило, все происходит единогласно.

Бывают такие ситуации, что жюри вообще не голосует за девочку, которую я считаю офигенной и самой лучшей. В этом году была девочка – по моим критериям просто богиня, best of the best. За нее не проголосовал ни один член жюри. Как это объяснить, я не знаю. Дело вкуса… Вы не представляете, насколько это индивидуальная и субъективная история.

– Бывали случаи, когда какой-нибудь политик приводил свою девушку и предлагал деньги за то, чтоб вы взяли ее в финал?

– Политики ничего никому не предлагают, потому что они очень боятся огласки.

– Ну а просто богатые люди?

– Это бывало, но очень давно. Например, в разгар конкурса, когда до финала оставалось три дня, могли звонить какие-то люди типа "С вами хочет поговорить такой-то такой-то". Но я настолько этого боюсь, что сразу кладу трубку. У меня был период, когда на меня сильно давил один человек очень известный. Но его девушка нам не подходила по всем критериям, и мы ей отказали.

– Никогда не думала позвать в жюри Зеленского?

- Да нет, теперь мы и не можем об этом думать. Вообще, политики все почему-то боятся появиться на конкурсе красоты. Но новое правительство достаточно молодое, простое. Посмотрим, к чему это все, конечно, приведет.

Конечно, мне бы хотелось работать с этими структурами. Но, наверное, вряд ли мы как-то можем соприкасаться. У меня коммерческая организация, независимая от них. Вот в этом году мы сделали национальный костюм для участницы "Мисс" зеленым. Я подумала: у нас же год в Украине под знаком Зе. И предложила хайпонуть с костюмом "Зелена Україна".

Мне всегда хотелось сотрудничать с первой леди. Чтобы, например, она утвердила какой-то из эскизов костюмов для участницы. Мы пробовали в прошлом году связаться с Мариной Порошенко. Но отклика не было. Новая первая леди занимается программами образовательными, реформирует питание в школах. Это классно и важно, и пусть занимается, а мы сами как-то прорвемся.

– Недавно Вероника Дидусенко, которая в прошлом году лишилась короны "Мисс Украина"-2018, потому что скрыла информацию о ребенке, заявила о дискриминации и подала в суд на организацию Miss World. Каково твое мнение по этому поводу?

– Изначально конкурс называется "Мисс"… Если в Америке тебя назовут "миссис", а ты при этом не замужем, ты имеешь право обидеться. Потому что это недопустимо в культуре. Поэтому есть конкурс "Миссис" и есть конкурс "Мисс".

К нам тоже приходят девочки, у которых есть дети. Более того, есть девочки, которые были замужем всего месяц и развелись. Но я все равно не могу их взять, потому что юридически я не имею права. Я подписала контракт с организацией, в которой есть правила. И эти правила непоколебимы.

Опять же, возможно, Веронике удастся что-то отстоять в мире. Но тогда это будет революция в конкурсах красоты, и, я считаю, мы потеряем чистоту жанра. Она же могла поехать на конкурс "Миссис", и спокойно его выиграть с ее внешностью. А так она пытается достучаться в каменные стены конкурса, который существует более 50 лет. Это уже целая история, и поломать все эти устои очень сложно.

– Почему мужских конкурсов красоты не так много, как женских?

– Кстати, есть очень много мужских конкурсов красоты. В Латинской Америке они это очень любят. Мне часто пишут из-за границы: "Купите у нас франшизу на мужской конкурс". Но, если честно, это последнее, чем бы я занималась в своей жизни.

– Почему?

– Во-первых, Украина… Ну прикинь мужика, который участвует в конкурсе.

– Его сразу назовут геем…

– …Как бы мы ни боролись за гендерное равенство, даже в том, что мужчины имеют право быть красивыми. И я не представляю, какой бы спонсор дал мне на это деньги. Косметика? Нет. Нам больше всего денег дают косметика, волосы, все, что касается бьюти. Они нам хорошо всегда платят за то, чтобы мы их рекламировали. Я не представляю, кто мне должен дать донейшн, кто мне должен дать спонсоринг на мужской конкурс красоты. Не представляю, что мне вообще с этими мальчиками потом делать.

"Мужской конкурс красоты - последнее, чем бы я хотела заниматься"

– Тебе никогда не хотелось все бросить и уйти в какую-то другую сферу?

- Не знаю… Последний год у меня был очень тяжелый, даже полтора. Я в Украине почти не жила… Я путешествовала. Я очень болела, у меня был тяжелый кризисный период. Я уехала, и мне хотелось быть наедине с собой, я себя искала.

И когда ты долго находишься за пределами Украины, твое сознание очищается. Мы здесь просто варимся в своем собственном соку и становимся сильно закомплексованными. Мы становимся зашоренными, мы боимся делать что-то новое.

А вернулась я с новыми знакомствами, идеями, вдохновением. Я поняла, что я могу это вывести на какой-то другой уровень. Как я уже сказала, есть желание сделать школу для девочек, чтобы обучать их быть красивыми. Я не знаю, пойдет ли, будет ли это востребовано, мне сложно сказать.

– Каким ты видишь будущее конкурсов красоты?

- Я все время думаю об этом. Как долго все это будет существовать. Возможно, нас вытеснит Instagram. Он очень мешает. Потому что из-за него девчонки не хотят особо напрягаться. Вот она себе накрутила подписчиков, сделала пару классных фотографий, отфотошопила в программе, и все пишут "богиня, красотка, нереальные ноги". А в жизни это совершенно не та картина.

Или, если она действительно богиня и соответствует своим фотографиям, зачем ей выходить из зоны комфорта и идти на какой-то конкурс, сражаться с 20 конкурентками и не победить?

– Последний вопрос: красота спасет мир?

– Как бы банально это ни звучало, и внутренняя, и внешняя красота спасет мир. Еще мир спасет духовная составляющая и осознанное отношение к жизни. Потому что прошли времена просто красивых девочек. Нужна личность. Нужна девочка со своей историей. Пусть даже эта история будет очень странная.

Мир спасет осознанная красота. Давайте скажем так.

Тамара Кудрявченко, фото Дмитрий Ларин и из соцсетей