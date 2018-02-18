Скандал
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Приходько заявила, що її обманом зняли у передвиборчому ролику Порошенка
18.02.2018, 19:52
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Співачка Анастасія Приходько вкрай обурена, бо її обманом зняли у передвиборчій кампанії президента Петра Порошенка.

Як заявила Настя, їй зателефонував міністр культури Євген Нищуr і попросив знятися у соціальному ролику. Вона погодилася.

Але відео вийшло під назвою "Йдемо вперед. Петро Порошенко". Оприлюднили його ще наприкінці січня на YouTube-каналі та сайті відділу інформаційної політики Волинської ОДА.

 "Українське - це модно", - каже на відео Настя

Утім, Приходько помітила себе на відео лише зараз та записала звернення, у якому запевняє, що не давала згоди на участь у передвиборчій кампанії, і захищатиме свою честь та гідність.

Нагадаємо, нещодавно Настя відвідала вернісаж фотовиставки, присвяченої Олегу Ляшку, до партії якого ледь не потрапила три роки тому.

Фото та відео з Facebook Приходько


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