Приходько заявила, що її обманом зняли у передвиборчому ролику Порошенка

Співачка Анастасія Приходько вкрай обурена, бо її обманом зняли у передвиборчій кампанії президента Петра Порошенка.

Як заявила Настя, їй зателефонував міністр культури Євген Нищуr і попросив знятися у соціальному ролику. Вона погодилася.

Але відео вийшло під назвою "Йдемо вперед. Петро Порошенко". Оприлюднили його ще наприкінці січня на YouTube-каналі та сайті відділу інформаційної політики Волинської ОДА.

"Українське - це модно", - каже на відео Настя

Утім, Приходько помітила себе на відео лише зараз та записала звернення, у якому запевняє, що не давала згоди на участь у передвиборчій кампанії, і захищатиме свою честь та гідність.

Нагадаємо, нещодавно Настя відвідала вернісаж фотовиставки, присвяченої Олегу Ляшку, до партії якого ледь не потрапила три роки тому.

Фото та відео з Facebook Приходько