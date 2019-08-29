"Петя готує путч": журналісти підгледіли нові цікаві смс у новій Зе-Раді

Поки новообрані депутати не засвоїли, що працювати в Раді їм доведеться під постійним прицілом камер, конфуз слідує за конфузом.

Безперечним мемом стало "х*й їм в жопу" від Михайла Радуцького, але зіркою дня є й його однопартійка Єлизавета Богуцька. Представниця "Слуги народу" мимохіть злила в маси інформацію про підступний план путчу, який планує "Петя".

Про це повідомляє "Страна.ua".

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У смс-листуванні Богуцька емоційно пояснювала якійсь "Лєночці", чому на посаді глави МВС залишиться Арсен Аваков.

"Лєночко, я напишу пізніше про це пост. Уявляю собі атаку фб на всю фракцію СН. Хочу лише тобі написати - ми залишаємо Авакова. Іншого шляху немаєю Порошенко готує переворот. І дуже серйозно готує. Він чекає, що ми відправимо Авакова в відставку, щоби зразу почати. Сьогодні, швидше за все, знімемо недоторканість. Але залишимо міністра МВС. Я засмучена дуже, але іншого шляху нема. Він лишиться до грудня. Саме на грудень Петя готує путч", - розбовкала одразу всю "політику партії" Єлизавета.

Про всяк випадок, нагадаємо, що в Раді не варто на телефоні: а) дивитися порно, б) милуватися напівголими парубками-красунчиками, в) домовлятися про купівлю коня. Свого часу саме такі халепи сталися, відповідно, з екснардепами Вячеславом Константиновським, Олегом Ляшком та Владиславом Онищенком.

Фото "Страна.ua", з Facebook Богуцької, Ельдара Сарахмана