"Хочу кохатися з тобою день і ніч": депутатка Криворучкіна засвітила інтимну переписку в Раді

Ще одна новоспечена депутатка необачливо засвітила у Раді особисту переписку.

3-го вересня у парламенті прийняли рішення про скасування недоторканності депутатів, і, як тільки це сталося, Олена Криворучкіна зі "Слуги народу" вирішила повідомити про це "Коханому".

Інтимне листування оприлюднила "Страна".

Депутатам варто було б бути пильнішими, переписуючись у Раді

Коханий: Кнопочка зелена, де ти? Лєн, розлюбила мене, напевно.



Криворучкіна: Я люблю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.



Коханий: Кнопочка любить, я знаю. А ти не знаю.



Криворучкіна: Знаєш, знаєш.



Коханий: Лєн, ти де?



Криворучкіна: Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.



Недоторканність зняли - чим не привід покохатися?

Як відомо, 47-річна Олена Криворучкіна балотувалася по 32 округу в Кривому Розі. Вона еколог, економіст і активний учасник передвиборчої кампанії Зеленського.

У пресі писали, що депутатка є кумою дружини нардепа Юрія Корявченкова (Юзік зі студії "Квартал 95").

Зе-романтика

У Олени є дочка Єлизавета, яка в минулому році закінчила КІМО (інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Криворучкіна з дочкою

Олена Криворучкіна в Раді засумувала за своїм коханим

Нагадаємо, це вже не перший "смс-гейт" у новій Раді, хіба що попередні були не такі милі. Депутатка Ліза Богуцька випадково розкрила плани "Петі" щодо грудневого путчу, а Михайло Радуцький нагнув соковитих матюків.

Фото з Facebook