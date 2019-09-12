"Хвойда з трьома дітьми": Седокову звинуватили в романі з 27-річним жонатим спортсменом

Співачка Ганна Седокова опинилася в центрі скандалу через свій черговий роман. Подейкують, новим обранцем 36-річної Ані став 27-річний латвійський баскетболіст Яніс Тімма. І це аж ніяк не потішило його законну дружину, котру спортсмен тепер збирається лишити без грошей та житла.

Жінка Яніса, Сана, яка має від нього 1-річного сина, не стримала емоцій у Instagram, обізвавши суперницю "хвойдою".

"Понад півроку тому я розлучився з матір'ю мого сина та розпочав новий розділ свого життя. Сьогодні я розпочинаю нову фазу свого життя, в якій найважливішим для мене є дбати про мого дорогого сина Крістіана", - написав днями Тімма у своєму фотоблозі.

Янісу 27 років

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Зі слів дружини, це стало для неї новиною.

"Щойно дізналася від свого чоловіка, що ми розлучилися півроку тому. Знаю лише те, що півроку тому він почав мене зраджувати. Дбати для нього означає блокувати кредитні картки матері свого сина, лишати без грошей, говорити, що треба вимітатися з квартири з сином і жити на вулиці", - прокоментувала Сана.

У спортсмена є законна дружина і маленький син

"Хіба ця хвойда з трьома дітьми від трьох різних чоловіків варта того? Чи відомо тобі, що на даний момент ти не єдиний її чоловік? Я тебе кохала всім серцем, подарувала тобі дитину, пробачала за все погане, що ти творив, і це те, на що я заслужила? Ти зайшов надто далеко, не поважаючи ні мене, ні свого сина", - заявила жінка.

Сана Тімма емоційно відреагувала на заяву чоловіка про розлучення

Як повідомляє StarHit, згодом дружина Тімми видалила допис. Баскетболіст же закрив коментарі до свого посту.

Баскетболіст заради Ані покинув красуню-дружину?

Сана стверджує, що Яніс тепер жене її з дитиною з хати і не дає грошей

Видання зазначає, що наприкінці літа спортсмена заскочили на відпочинку з Седоковою в Туреччині. Після цього Яніс перестав носити обручку та видалив із соцмережі всі фото з Саною.

Нагадаємо, в липні Аня натякнула, що в неї є кохана людина, поруч із якою вона тепер прокидається.

Фото з Instagram та Facebook