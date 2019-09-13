Седокова прокоментувала роман із жонатим баскетболістом: Не вірте у цю маячню

Днями у російських ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що співачка Ганна Седокова завела роман із 27-річним одруженим латвійським баскетболістом Янісом Тімма.

Причому, його дружина заявила, що чоловік жене її з сином з дому.

Седокова не одразу прокоментувала скандальну новину. Лише коли, за її словами, почали телефонувати батьки. Про це вона написала у сторі.

Аня просить не вірити у маячню, яку про неї та Яніса кажуть

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Як відомо, дружина спортсмена Сана Тімма запевняла, що саме Аня стала причиною їхнього з Янісом розриву.

Седокова натякнула, що ця історія матиме неочікуваний поворот

Яніс Тімма поки що не коментував роман із Седоковою

До речі, рік тому Седоковій приписували роман із 24-річним хокеїстом Андрієм Міроновим.

Фото з Instagram