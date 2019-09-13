Седокова прокоментувала роман із жонатим баскетболістом: Не вірте у цю маячню
13 вересня 2019, 11:48
Днями у російських ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що співачка Ганна Седокова завела роман із 27-річним одруженим латвійським баскетболістом Янісом Тімма.
Причому, його дружина заявила, що чоловік жене її з сином з дому.
Седокова не одразу прокоментувала скандальну новину. Лише коли, за її словами, почали телефонувати батьки. Про це вона написала у сторі.
Як відомо, дружина спортсмена Сана Тімма запевняла, що саме Аня стала причиною їхнього з Янісом розриву.
До речі, рік тому Седоковій приписували роман із 24-річним хокеїстом Андрієм Міроновим.
Фото з Instagram
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