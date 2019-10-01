Винник пояснив, як опинився в кліпі росіян, і сказав, чий Крим

Співак Олег Винник, котрий нещодавно наробив галасу в мережі своєю участю в "мирному" флешмобі з російськими артистами, заявив, що не давав своєї згоди на появу в відео.

Виконавець запевнив, що, попри численні запрошення, в Росії не гастролюватиме, і відповів на запитання, чий Крим.

"Цей меседж я зробив у Міжнародний День миру - свідомо, впевнено, вдумливо, рішуче, відповідально. Я не хочу, щоб люди гинули. Я хочу, щоб був мир, і я про це говорю. Я відповідаю за свої слова і вчинки, і кожному цього бажаю. Мені здається, що у цьому світі немає жодної адекватної людини, яка скаже: "Я не хочу миру". Якщо у тебе є можливість "крикнути" на весь світ - це треба робити", - сказав Винник.

Олег Винник хоче миру, але...

Олег наголосив, що погоджувався лише на флешмоб #Всеммир, а до однойменного кліпу російського гурту Мир519 його включили без відома.

"Зі мною про це не домовлялися, і я ніколи б не погодився знятися у кліпі жодного артиста. Одразу після виходу відеоролику ми звернулися до організаторів з вимогою вилучити нашу частину відео", - заявив співак.

Ба більше, зі слів Винника, він узагалі не знав повного переліку учасників флешмобу. Нагадаємо, серед них були виконавці, які підтримують політику Володимира Путіна та анексію Криму.

"Я погодився лише тоді, коли мене запевнили, що у флешмобі приймають участь виключно люди мистецтва з усього світу, які знаходяться "поза політикою" і реально бажають миру. Якби знав фактичних учасників наперед, звичайно, змінив би своє рішення", - запевнив Олег.

... у відеокліп російськог гурту співака включили без його дозволу

Винник зазначив, що не виступати у Росії - це його "тверда позиція через ситуацію в його країні" та, передусім, "людська позиція громадянина України".

"Я українець, громадянин України. Крим – мій!", - підкреслив співак, який все ж таки не став називати Росію агресором.

Також він вибачився перед сім’ями воїнів, що загинули під час захоплення Криму, пояснивши, що не знав про випадки даних смертей.

До слова, Винник не розуміє, чому артистам не можна виступати на окупованому півострові, пише "ТСН".

"Законами керують люди, які їх придумують. Закон треба поважати і жити за ним. Я це поважаю. Однак багато людей їздять до Криму відпочивати, чи до родичів. Якщо артист поїде до Криму виступати для своїх співвітчизників, тоді хто він буде? Зрадником? Чому ми не можемо поїхати та виступити там? Вони ж не окупанти, це ж Крим, де живуть наші люди. То відпочити у Криму ми можемо, а виступити ми не можемо", - зазначив він.

Нагадаємо, для скандального флешобу Олег Винник проспівав кілька рядків своєї "Вовчиці".

Фото з Instagram Винника