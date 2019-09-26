Винник із російськими колегами засвітився у флешмобі "за мир"

Співак Олег Винник вирішив приєднатися до своїх російських колег у флешмобі за "мир без війни та насильства". Зветься він, відповідно, #ВСЕММИР, і запустив його гурт "МИР519".

Окрім легендарного повелителя вовчиць у флешмобі взяли участь Валерій Сюткін, Олексій Кортнєв, Сосо Павліашвілі, Нонна Гришаєва, Валерія, Ігор Крутой, Дмитро Маліков та інші російські зірки, а ще француженка Мірей Матьє.

Причому палкі заклики до миру в декого з учасників чудово поєднуються з підтримкою політики Володимира Путіна та анексії Криму.

"Ми, як і всі артисти, які підтримали нашу ідею, впевнені, що Музика - це мова миру і злагоди. Вона єдина, і не важливо, на якому континенті ти живеш, якою мовою розмовляєш, який у тебе колір шкіри, світогляд, релігія чи соціальний статус", - запевняють автори флешмобу.

У ролику Винник акапельно виконує кілька рядків "Вовчиці".

"Я не хочу, щоби батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоби молоді дружини ставали вдовицями. І я не хочу, щоби страждали діти. Давайте не забувати, що ми прийшли в цей світ, щоби навчитися любити, а не відбирати життя один в одного. Усім мир!", - каже співак.

Нагадаємо, торік Винник обіцяв, що "ногою не стане" на російську землю, доки триває війна. Але, тим не менш, росіян він продовжує вважати братами.

ТаблоID наразі очікує на коментар від представника Олега Винника. Сам співак нині перебуває в Німеччині.

Фото з Instagram Винника, відео з YouTube