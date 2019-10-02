"Грав на піаніно членом": коронний номер Зеленського висміяли на американському ТБ
2 жовтня 2019, 10:47
Президент Володимир Зеленський став героєм американського сатиричного шоу Last Week Tonight.
У контексті скандалу з телефонною розмовою з Дональдом Трампом політикові пригадали його легендарний номер часів "Кварталу 95" - гру на піаніно статевим органом.
"Так, він грав на піаніно своїм членом", - констатує ведучий Джон Олівер.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський та його дружина Олена зустрілися з подружжям Трампів у Нью-Йорку.
Відео з YouTube, фото з сайту президента
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