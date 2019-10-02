Президент Володимир Зеленський став героєм американського сатиричного шоу Last Week Tonight.

У контексті скандалу з телефонною розмовою з Дональдом Трампом політикові пригадали його легендарний номер часів "Кварталу 95" - гру на піаніно статевим органом.

"Так, він грав на піаніно своїм членом", - констатує ведучий Джон Олівер.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський та його дружина Олена зустрілися з подружжям Трампів у Нью-Йорку.

Відео з YouTube, фото з сайту президента