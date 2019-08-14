Зе-перука, "президент не по дівчатах" та стосунки з Богданом: як "95 Квартал" уперше про Зеленського гуморив

13-го серпня в Одесі "95 Квартал" показав першу пародію на свого колишнього колегу, а нині президента України Володимира Зеленського. Його роль зіграв Юрій Великий, ексучасник дуету "Брати Шумахери".

Телеверсією концерту глядачів порадують у День незалежності. Але відео, зняті у залі на телефони, звісно, вже ширяться мережею.

Юрій Великий у ролі Володимира Зеленського

Те, як на сцені оспівали - у буквальному сенсі - їхні тісні стосунки з гарантом, зацінив керівник президентського Офісу Андрій Богдан.

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"Ось вона, слава", - написав він у Facebook, розшеривши відео.

Хто де, а я дивлюсь сьогодні на того, хто замінив Зеленського в 95му кварталі.В ефір сьогоднішній концерт вийде на День незалежності pic.twitter.com/7CX5gd4EUt — Michael Shtekel (@mishajedi) August 13, 2019

"Нинішній президент взагалі не "по дівчатах". Він зараз в основному "по митниках", поліція, таке інше", - "проїхалися" колишні колеги по Зеленському.

«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 13, 2019

Що ж до Великого, йому для перевтілення в Зеленського знадобилася перука. Образливих і дошкульних жартів на свою адресу президент від нього може не боятися. Про це пише "Йод"..

"Він (Зеленський) дуже зручний для пародіювання, враховуючи, що десь починаючи з 2009-го року, коли ми почали співпрацювати з "Кварталом", я, наче відчував, став підмічати якісь фрази, вислови, котрі він часто використовує. Як знав, що колись доведеться пародіювати! Я підмічав йго жестикуляцію, міміку. Тому мені здається, що пройшовши такой довгий шлях становлення цієї пародії, зараз мені було набагато легше її відтворити", - сказав Великий.

"Єдине, вигадувати якісь жарти для цього образу - досить тяжко. Бо, по-перше, я не можу жартувати образливо, як мінімум тому, що це президент країни, в якій я живу. По-друге, я знаю цю людину особисто, і в якійсь мірі моє становлення відбувалося при ньому. Власне кажучи, він був моїм творчим наставником", - пояснив він.

Зі слів Юрія, він вмикає "внутрішнього саморедактора", щоби визначити, жарт смішний або образливий. А в разі чого звертається до колег, друзів та співавторів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юрий Великий (@yuri_velikiy) 2 Сер 2019 р. о 7:15 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юрий Великий (@yuri_velikiy) 13 Сер 2019 р. о 10:35 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юрий Великий (@yuri_velikiy) 13 Сер 2019 р. о 2:31 PDT

Нагадаємо, "кварталівці" нещодавно зізналися, що їм бракує хрипкого голосу Зеленського. А у телефоні Олени Кравець гарант лишився записаний як "Вовка".

Відео з соцмереж та YouTube, фото прес-служби