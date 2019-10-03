Зе-депутатка Богуцька розбурхала мережу дописом про "чорношкірого красеня" Беленюка

Народна депутатка Ліза Богуцька, котра від початку роботи нової Верховної Ради вже відзначилася з заявою про "Петю, який готує путч", знову розбурхала мережу.

Цього разу дуже неоднозначно був сприйнятий її допис у Facebook. У ньому Богуцька назвала свого колегу зі "Слуги народу" Жана Беленюка "чорношкірим" та "красенем".

Ліза Богуцька, вочевидь, хотіла як краще. А вийшло...

Деякі з коментаторів не забарилися звинуватити Лізу в расизмі та поцікавитися, як там поживає путч. На думку декого з підписників депутатки, взагалі було недоречним із її боку робити акцент на зовнішності колеги.

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Зрозуміли вибір слів Богуцької й не всі її соратники. Зокрема на своїй сторінці обурився зе-депутат Гео Лерос.

Сама Ліза згодом написала ще один пост-пояснення, в якому перепросила Беленюка та порівняла з власною донькою.

"Написала пост про Жана Беленюка. Навіть не очікувала, що така кількість людей побачить у ньому дискримінацію. Маячня чистої води. По-перше, з Жаном я дружу. По-друге, ставлюся до нього як до своєї доньки, котра теж народжена від змішаного шлюбу. Батько моєї доньки - марокканець. І це був студентський шлюб. Тому що таке расова дискримінація - я знаю не з чуток. І пережила на собі, оберігаючи доньку від нападів та образ", - заявила депутатка.

Богуцька навіть пред'явила підписникам свою доньку Сакіну

"Я дуже рада тому, що Жан - народний депутат. Рада тому, що він зі мною в одній фракції. І дуже рада тому, що діти від змішаних шлюбів стають прекрасними членами нашого суспільства. Якщо Жан образився, прошу в нього вибачення. Інші нехай ображаються на себе за те, що прочитали не те, що я написала", - підсумувала Богуцька.

Образився Беленюк або ні, поки невідомо. На своїй сторінці нардеп поки що написав лише, що запам'ятає свій перший виступ у Раді "як перше кохання".

Нагадаємо, Жан Беленюк, так само, як і Гео Лерос входить до ТОПу холостяків нової політверхівки, який склав для вас, дівчата, ваш ТаблоID.

Скріншоти з Facebook, зокрема зі сторінки Богуцької