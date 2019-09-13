ТОП холостяків нової політверхівки: наймолодший прем’єр, Богдан та призер-олімпієць. ГОЛОСУВАННЯ

Склад оновленої політичної верхівки вражає своєю різноманітністю. Особливо це стосується партії "Слуга народу", де є і спортсмени, і представники шоубізу, і навіть справжній тамада.

А поки журналісти вивчають незнайомі імена та обличчя новоспечених політиків, ми вирішили звернути увагу на тих, які значаться у холостяках.

Шляхом суб’єктивного вибору ТаблоID склав ТОП неодружених представників Ради, Кабміну та Офісу президента і пропонує проголосувати за найбажанішого з них.

Мабуть, найскандальнішу репутацію вже встиг заробити голова Офісу президента Андрій Богдан. 42-річний найближчий соратник Володимира Зеленського має за плечима шлюб, але зараз ходить у холостяках, хоч і зустрічається з дизайнеркою Анастасією Слічною.

Права рука Зеленського хоч і має дівчину, але поки з нею не побрався

З нею Богдан був на славнозвісному весіллі у Сен-Тропе та на її колінах куняв у французькому аеропорті після. Однак, поки пара офіційно не одружена, голова ОП потрапляє до топу найбажаніших холостяків нової влади.

До речі, у 42-річного Богдана аж 4 дочки від ексдружини

Наймолодший прем’єр в історії України, 35-річний Олексій Гончарук – просто таки ласий шматочок для любительок високих красенів з рослинністю на обличчі.

Юрист за освітою, Гончарук має за плечима роботу з ексміністром екології Ігорем Шевченком та ексміністром Степаном Кубівим. Полюбляє костюми-трійки, рожеві сорочки, носить краватки і грає в футбол. Згідно з декларацією, не має квартири у Києві, зате їздить на Jaguar 2007-го року.

Дівчата, кому красеня-прем'єра?

Іноді Гончарук буває досить екстравагантним

За чутками, Гончарук зустрічався з новоспеченою міністеркою освіти Ганною Новосад, проте жодних фактичних доказів поки що знайдено не було. Тому пана прем’єра сміливо можна віднести до найбажаніших холостяків нового уряду.

Ходять чутки, що Гончарук мав стосунки з Новосад, але вони вже наче в минулому

Посмотреть эту публикацию в Instagram Робота роботою, а футбольчик за розкладом)) Публикация от Гончарук Олексій (@honcharukoleksiy.official) 31 Авг 2019 в 1:52 PDT

28-річний борець Жан Беленюк - новачок у політиці, але досвідчений у спорті. Він є срібним призером Олімпіади 2016-го року та чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

М'язистий романтик Жан поки що не окільцьований

Як писав Жан у своєму Instagram, в Раду він прийшов, аби змінити ситуацію в українському спорті.

Костюм личить Беленюку так само, як і трико

Беленюк має песика, якого частенько показує у мережі, та досі мріє про золоту олімпійську медаль. А от дівчини, судячи за все, м'язистий красень поки не має.

Мімімі

34-річний випускник Могилянки Володимир Цабаль до Ради потрапив у команді Вакарчука. Економіст за освітою, він також навчався у Сінгапурі, де отримав ступінь магістра з бізнес-адміністрування.

Володимир бігає зранку разом зі своїми соратниками та ходить до басейну. У статусі на Facebook зазначено single,

Соратник Вакарчука Цабаль досі вільний

Любительки поплавати, хутчіш до басейнів столиці, шукати та зваблювати перспективного депутата

"Продюсер" київських муралів, а віднедавна нардеп та позаштатний радник президента Гео Лерос є юристом за освітою. Чолов’яга він прогресивний (грошенята зберігає в криптовалюті), ще й заможний.

У Гео Лероса поки нема печатки у паспорті

Він володіє квартирою в понад 300 квадратів та частками у ще двох. Така величезна жилплоща 30-річному холостякові необхідна, зокрема, для зберігання колекцій. Це цілих 96 творів мистецтва, зазначених у його декларації, двадцять фотоапаратів Leica та дев’ятнадцять альбомів із марками.

Незаміжній Юлії Мендель варто би пильніше придивитися до Лероса...

Наймолодшим у цьому топі холостяків є депутат "Голосу" 25-річний Роман Лозинський зі Львова. Пластун, політолог, стажувався у канадському парламенті та очолював Українську Галицьку партію. Окрім політики, Рома захоплюється бігом, велоспортом та любить гори.

У свої 25 Рома має великий досвід та ще більший потенціал

Дівчина, яка спробує завоювати серце 34-річного міністра Кабміну Дмитра Дубілета, який нещодавно розлучився, має неодмінно любити котиків і спорт.

Кілька місяців тому Дубілет розлучився з дружиною Катериною, з якою вони познайомилися ще студентами

"Гей, може, це ти - моя половинка?"

Нардепа Іллю Киву, який полюбляє демонструвати в мережі свої м’язи, напівголим, мабуть, уже побачила кожна українка.

Кива наче має даму серця , але заміж її брати не поспішає

А от статки в народного обранця скромні: до 42 років він поки не розжився квартирою та автом, зате має земельну ділянку, гараж і жомову яму (жом - це січка цукрових буряків, якою годують худобу) в селі у Полтавській області.

"Гей, красуне! Хочеш, покажу тобі мою жомову яму?"

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 44-річний Тимофій Милованов – відомий економіст, який викладає в одному з американських вишів, а нещодавно проводив "курс молодого бійця" для зе-депутатів у Трускавці.

Милованов, схоже, любить погратися з фільтрами

З цікавинок його податкової декларації: міністрові на третину належить моторний човен.