ТОП холостяків нової політверхівки: наймолодший прем’єр, Богдан та призер-олімпієць. ГОЛОСУВАННЯ
Склад оновленої політичної верхівки вражає своєю різноманітністю. Особливо це стосується партії "Слуга народу", де є і спортсмени, і представники шоубізу, і навіть справжній тамада.
А поки журналісти вивчають незнайомі імена та обличчя новоспечених політиків, ми вирішили звернути увагу на тих, які значаться у холостяках.
Шляхом суб’єктивного вибору ТаблоID склав ТОП неодружених представників Ради, Кабміну та Офісу президента і пропонує проголосувати за найбажанішого з них.
Мабуть, найскандальнішу репутацію вже встиг заробити голова Офісу президента Андрій Богдан. 42-річний найближчий соратник Володимира Зеленського має за плечима шлюб, але зараз ходить у холостяках, хоч і зустрічається з дизайнеркою Анастасією Слічною.
З нею Богдан був на славнозвісному весіллі у Сен-Тропе та на її колінах куняв у французькому аеропорті після. Однак, поки пара офіційно не одружена, голова ОП потрапляє до топу найбажаніших холостяків нової влади.
Наймолодший прем’єр в історії України, 35-річний Олексій Гончарук – просто таки ласий шматочок для любительок високих красенів з рослинністю на обличчі.
Юрист за освітою, Гончарук має за плечима роботу з ексміністром екології Ігорем Шевченком та ексміністром Степаном Кубівим. Полюбляє костюми-трійки, рожеві сорочки, носить краватки і грає в футбол. Згідно з декларацією, не має квартири у Києві, зате їздить на Jaguar 2007-го року.
За чутками, Гончарук зустрічався з новоспеченою міністеркою освіти Ганною Новосад, проте жодних фактичних доказів поки що знайдено не було. Тому пана прем’єра сміливо можна віднести до найбажаніших холостяків нового уряду.
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28-річний борець Жан Беленюк - новачок у політиці, але досвідчений у спорті. Він є срібним призером Олімпіади 2016-го року та чемпіоном світу з греко-римської боротьби.
Як писав Жан у своєму Instagram, в Раду він прийшов, аби змінити ситуацію в українському спорті.
Беленюк має песика, якого частенько показує у мережі, та досі мріє про золоту олімпійську медаль. А от дівчини, судячи за все, м'язистий красень поки не має.
34-річний випускник Могилянки Володимир Цабаль до Ради потрапив у команді Вакарчука. Економіст за освітою, він також навчався у Сінгапурі, де отримав ступінь магістра з бізнес-адміністрування.
Володимир бігає зранку разом зі своїми соратниками та ходить до басейну. У статусі на Facebook зазначено single,
"Продюсер" київських муралів, а віднедавна нардеп та позаштатний радник президента Гео Лерос є юристом за освітою. Чолов’яга він прогресивний (грошенята зберігає в криптовалюті), ще й заможний.
Він володіє квартирою в понад 300 квадратів та частками у ще двох. Така величезна жилплоща 30-річному холостякові необхідна, зокрема, для зберігання колекцій. Це цілих 96 творів мистецтва, зазначених у його декларації, двадцять фотоапаратів Leica та дев’ятнадцять альбомів із марками.
Наймолодшим у цьому топі холостяків є депутат "Голосу" 25-річний Роман Лозинський зі Львова. Пластун, політолог, стажувався у канадському парламенті та очолював Українську Галицьку партію. Окрім політики, Рома захоплюється бігом, велоспортом та любить гори.
Дівчина, яка спробує завоювати серце 34-річного міністра Кабміну Дмитра Дубілета, який нещодавно розлучився, має неодмінно любити котиків і спорт.
Нардепа Іллю Киву, який полюбляє демонструвати в мережі свої м’язи, напівголим, мабуть, уже побачила кожна українка.
А от статки в народного обранця скромні: до 42 років він поки не розжився квартирою та автом, зате має земельну ділянку, гараж і жомову яму (жом - це січка цукрових буряків, якою годують худобу) в селі у Полтавській області.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 44-річний Тимофій Милованов – відомий економіст, який викладає в одному з американських вишів, а нещодавно проводив "курс молодого бійця" для зе-депутатів у Трускавці.
З цікавинок його податкової декларації: міністрові на третину належить моторний човен.