Модель, від якої Кива збудився в Раді, заявила, що з ним не знайома

Поки у мережі сперечаються, мастурбував Ілля Кива у Раді чи просто чесав свого прутня, журналісти знайшли жінку, з якою депутат перед тим спілкувався.

Білявка на ім’я Юлія Панкратова у коментарі "Вестям" заявила, що з Кивою не знайома і ніколи з ним не спілкувалася.

"Я займаюся організацією конкурсів краси, але сама в них участі не беру. Моя контактна інформацію не прихована, і я людина публічна. Тому, можливо, Ілля Кива хотів допомогти з благодійною боку. Ми допомагаємо дітям, дитячим будинкам. Особистого спілкування з Кивою у мене ніколи не було", - заявила жіночка.

Дивишся на Юлю, і одразу ж хочеться допомогти дітям

"Коли він мені подзвонив, я й гадки не мала, хто мені телефонує. Я не взяла слухавку, і вся ця ситуація для мене шокова. І зовсім незрозуміло, навіщо приписувати йому зі мною якісь стосунки. Роздули, що у мене немає пари і стосунків, що насправді не є дійсністю. Моя контактна інформація є на візитках. Я публічна людина", - наголосила Юлія.

Панкратова - публічна персона, а не те, що ви могли подумати

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