Киву у Раді заскочили за переглядом голих фото. ВІДЕО
Четвер, 16 січня 2020, 16:49
Народного депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Іллю Киву, котрий у жовтні під час засідання Ради роздивлявся фото красуні-моделі та жмакав прутня, знову підловили на гарячому.
Цього разу пустотливий політик на телефоні переглядав голі фото якоїсь пані.
Йому їх надіслали через WhatsApp. Відео, зняте журналістом Олексієм Липовецьким, наводить TK Media.
Зазначимо, на те, щоби зацінити "нюдси", Кива витратив лише кілька секунд оплаченого податками виборців робочого часу.
Нагадаємо, були часи, коли нардеп сам показував пікантне фото своєї подруги в мережі.
Відео TK Media
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