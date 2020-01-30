Остапчук відповів на звинувачення ексдружини у зрадах: Це жіноча образа та злість

Телеведучий, актор та шоумен Володимир Остапчук, якого колишня дружина Олена Войченко звинуватила у подружніх зрадах, заявив, що це стало для нього "повним шоком".

Він припустив, що матір двох його дітей вчинила так зі злості та відчаю, мовляв, просто ще не звикла до самостійного життя.

Свою версію подій він пообіцяв викласти у програмі "Світське життя". Поки ж обмежився "анонсом" у Instagram.

Володимир та Олена донедавна вважалися зразковою парою

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"Я ніколи не хотів би, щоби особисті звинувачення двох людей обговорювала вся країна. Хоча я й достатньо публічна людина, але є зона безпеки, за котрою починаються сценарії ток-шоу, взаємних обвинувачень та іншого жаху. А цього я не побажав би й ворогу", - запевнив Остапчук.

Із його слів, досі він не обговорював тему свого розлучення з Оленою, бо вважає, що від цього в першу чергу постраждають їхні діти.

"Але я можу зрозуміти та якоюсь мірою виправдати такий емоційний вчинок Олени. Це жіноча образа та злість", - зазначив він.

"Бо ми знайомі з 17 років, бо ми були разом майже 14 років та, можливо, вона ще не звикла до нового статусу та самостійного життя. От і наважилася на відчайдушний крок", - поспівчував він колишній.

Остапчук - тато двох малюків

Володимир наголосив, що, хай там що, "шалено вдячний" Олені за їхній спільний шлях та успіхи, за те, ким він став, та, найголовніше, за доньку та сина. Тим не менш, він поставлений в умови, коли просто мусить дати відповідь, інакше всі подумають, що він відмовчується.

Як відомо, в Остапчука та Войченко є 6-річна донька Емілія та півторарічний син Еван-Олександр. Діти мешкають із мамою в Канаді. За словами Олени, колишній чоловік помагає їм "нестабільно" та "випав" із життя малих.

Фото з Instagram Остапчука