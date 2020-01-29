"Хочу різних жінок, не нагулявся": причиною розлучення Остапчука стали його зради

Телеведучий та шоумен Володимир Остапчук кілька місяців тому ошелешив усіх новиною про те, що розлучається зі своєю дружиною Оленою Войченко після 12 років, здавалося, зразкового шлюбу. Виявляється, причина була банальною: зради.

Про походеньки Володимира, який у свої 35 ще "не нагулявся", і про те, якою нині є його участь у житті їхніх спільних дітей, жінка розповіла у програмі "Зірковий шлях".

"Йому хотілося свята в усіх його проявах. У плані реалізації себе, демонстрації себе і не обтяження себе якимись обов’язками, межами. Навіть, елементарно перебуваючи на відпочинку з місячною дитиною, він міг розвертатися і йти. І, коли я якось казала – може варто приділити увагу чи допомогти мені, людина не розуміла ніколи. І не розуміє до цього часу", - поділилася Олена.

Схоже, Олені набридло "тримати обличчя", і вона вирішила розказати всю правдоньку про Володимира

"Типу: "Що таке? Я хочу погуляти, насолоджуватися життям, у мене одне життя. Я хочу, я хочу, я не нагулявся, так, мені подобаються різні жінки. Я хочу різних жінок, а що тут такого? В мене одне життя", - розповіла колишня Остапчука.

Свої амурні пригоди Володимир приховував не надто ретельно.

"Я помітила. Був момент, коли він залишив мені свій телефон, і в галереї я помітила, скажемо так, результати його спілкування з жінками, які були, можливо, одноразові, багаторазові, постійні. Тобто були ситуації, я дізналась про це постфактум. Що звісно просто мене шокувало…Я помічала, що одна і та ж жінка пише йому в інстаграм. Я запитала, почула якусь незрозумілу відповідь", - пригадала Войченко.

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Олена, з якою лишилися 6-річна донька Емілія та син Еван-Олександр, якому ще нема двох років, не приховує, що їй скрутно з грошима. Жінка працює перекладачем на каналі "Україна" - вочевидь, дистанційно, бо продовжує жити з малими у Канаді.

"Зараз це не стабільно, тому що Володимир не готовий допомагати з нянею ні за яких обставин, і я намагаюсь самостійно це робити. Я намагаюсь працювати і заробляти максимально. Поки що мені вдається триматись на певному рівні. І знову ж таки, Володимир допомагає, хоч нестабільно. Тому я намагаюсь якось балансувати", - зазначила вона.

"Володимир зовсім випав з життя. І школу обрала дитині я. На 1 вересня він взагалі не з’явився. Він не знає, яким чином що там відбувається. І тут мені назустріч ідуть люди. Наприклад, за ту ж школу я заборгувала за два місяці", - поділилася Войченко.

В Остапчука та Войченко двоє діток

Разом із цим Олена зізналася, шо Володимир для неї лишається єдиним чоловіком, якого вона коли-небудь кохала.

Нагадаємо, як ранше розказувала Войченко, вони з чоловіком починали свій спільний шлях, не маючи "нічого, крім кохання та одне одного". Тепер же, зі слів Олени, Володимир заперечує її внесок у свій успіх.

Фото з Instagram Остапчука і Войченко