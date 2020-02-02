Памела Андерсон розійшлася з п'ятим чоловіком після 2 тижнів заміжжя

Схоже, п'ятий шлюб американської фотомоделі та актриси Памели Андерсон буде її найкоротшим. Лише через 12 днів після того, як білявка вийшла за кінопродюсера Джона Пітерса, вони з ним розійшлися.

Про це повідомила сама 52-річна Пем, пише The Hollywood Reporter.

"Я була зворушена тим, із якою теплотою люди сприйняли наш із Джоном союз. Ми були би дуже вдячні за вашу підтримку, оскільки деякий час побудемо нарізно, щоби зробити переоцінку того, чого хочемо від життя та від одне одного", - сказала зірка.

Памела зі своїм чоловіком №5 Джоном Пітерсом

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"Життя - це подорож, а любов - це процес. Тримаючи на думці цю універсальну істину, ми вдвох вирішили відкласти оформлення нашого свідоцтва про шлюб та привнести у процес нашу віру", - пояснила Андерсон.

Нагадаємо, в Памели та Джона був роман понад тридцять років тому. Кілька місяців тому пара знову зійшлася.

Фото з Instagram Андерсон