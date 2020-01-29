Андерсон знялася у купальнику та пояснила, як суспільство "паралізує" чоловіків
Американська фотомодель та актриса Памела Андерсон попозувала у купальнику для журналу Maxim Australia.
У розмові з чоловічим глянцем вона поділилася своїм побоюванням: боротьба за гендерну рівність та проти харасменту може призвести до фемінізації чоловіків.
"Я хочу, щоби до мене ставилися як до жінки. Нині це небезпечний шлях - чоловікам складно зрозуміти, що їм "можна", і це є дещо паралізуючим (ефектом) цього прогресивного руху", - зазначила 52-річна білявка, яку цитує Contact Music.
"Але ж рівність не означає ожіночнення - просто будь чоловіком, будь чутливим, будь сильним, будь мудрим і просто будь добрим", - підсумувала вона.
На запитання, як вона ставиться до руху #MeToo, Памела сказала, що варто навчати сучасних дітей повазі. Але й про здоровий глузд не забувати.
"Гадаю, ми маємо вживати дій, коли нам некомфортно, і бути обережними, коли маємо справу з людьми, наділеними владою - заради своєї безпеки", - поділилася вона.
Також Андерсон розповіла, що дуже цікавиться чоловічою психологією і багато про неї читає. А ще вона розкрила секрет, як можна завоювати її серце - зіцікавити її чимось новим.
"Я швидко втрачаю інтерес - я хочу, щоби чоловік мене навчив", - пояснила Пем.
Як відомо, з цією порадою для своїх шанувальників Андерсон трохи запізнилася. Адже днями її вже знову окільцювали.
Фото з Instragram Maxim Australia та фотографа Кармело Редондо
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