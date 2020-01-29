Андерсон знялася у купальнику та пояснила, як суспільство "паралізує" чоловіків

Американська фотомодель та актриса Памела Андерсон попозувала у купальнику для журналу Maxim Australia.

У розмові з чоловічим глянцем вона поділилася своїм побоюванням: боротьба за гендерну рівність та проти харасменту може призвести до фемінізації чоловіків.

Памела Андерсон знялася для австралійських чоловіків

"Я хочу, щоби до мене ставилися як до жінки. Нині це небезпечний шлях - чоловікам складно зрозуміти, що їм "можна", і це є дещо паралізуючим (ефектом) цього прогресивного руху", - зазначила 52-річна білявка, яку цитує Contact Music.

"Але ж рівність не означає ожіночнення - просто будь чоловіком, будь чутливим, будь сильним, будь мудрим і просто будь добрим", - підсумувала вона.

Пем за рівність, але не за фемінізацію чоловічої статі

На запитання, як вона ставиться до руху #MeToo, Памела сказала, що варто навчати сучасних дітей повазі. Але й про здоровий глузд не забувати.

"Гадаю, ми маємо вживати дій, коли нам некомфортно, і бути обережними, коли маємо справу з людьми, наділеними владою - заради своєї безпеки", - поділилася вона.

Красуня хоче, щоби до неї ставилися як до жінки

Також Андерсон розповіла, що дуже цікавиться чоловічою психологією і багато про неї читає. А ще вона розкрила секрет, як можна завоювати її серце - зіцікавити її чимось новим.

"Я швидко втрачаю інтерес - я хочу, щоби чоловік мене навчив", - пояснила Пем.

Як відомо, з цією порадою для своїх шанувальників Андерсон трохи запізнилася. Адже днями її вже знову окільцювали.

Фото з Instragram Maxim Australia та фотографа Кармело Редондо

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