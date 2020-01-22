Спроба номер 5: Памела Андерсон вийшла заміж за відомого кінопродюсера

Американська фотомодель та актриса Памела Андерсон, яка після чотирьох невдалих шлюбів вагалася, чи варто знову випробовувати долю, все-таки наважилася.

52-річна зірка знову вийшла заміж - за чоловіка, з яким була разом багато років тому.

Обранцем Пем став 74-річний кінопродюсер Джон Пітерс.

Приватна весільна церемонія пари відбулася в Малібу 20-го січня. Для обох цей шлюб став п'ятим, пише The Hollywood Reporter.

Памела Андерсон у черговий раз вийшла заміж

"Довкола є багато вродливих дівчат. Я міг би обирати, але - уже 35 років - я бажав лише Памелу. Вона робить мене диким - у хорошому сенсі. Вона надихає мене. Я захищаю її та ставлюся до неї так, як вона заслуговує, щоби до неї ставилися", - поділився творець фільмів "Людина дощу" та "Народження зірки".

Андерсон теж зробила заяву, навіть у віршованій формі.

"Джон - справжній голлівудський bad boy - із ним ніхто не зрівняється - я люблю його глибоко, як сім'ю. Його життя завжди лякало мене. Дуже, як для такої дівчини як я. Тепер я більше побачила у житті та збагнула... Він був поруч весь цей час. Ніколи не підводив - і тепер я готова, і він готовий теж - ми розуміємо та поважаємо одне одного", - поділилася Памела.

"Ми любимо одне одного без умов. Я - щаслива жінка. Доказ того, що в Бога є план", - сказала вона.

Колишній перукар Пітерс та Андерсон познайомилися в 1980-х у маєтку Playboy. Продюсер якось згадував, як це було.

View this post on Instagram A post shared by Paris Match Celebrity (@parismatch_celebrity) on Jan 21, 2020 at 12:26pm PST

"Я зайшов та побачив цього маленького янгола у барі. Це була Пеммі. Їй було років 19. Я знав, що вона стане великою зіркою. Зрештою ми стали жити разом. Звісно, Х'ю (Хефнер) любив її та бачив її вроду. Памела була з тих дівчат, що прекрасні без мейкапу. Була дуже розумна і дуже талановита. Я намагався відмовити її зніматися для Playboy. Я казав: "Не знімайся в Playboy. Зосередься на серйозній кар'єрі." Вона казала: "Ти здурів." Вона хотіла зніматися для Playboy та з'явилася на 13 обкладинках", - розказував Пітерс.

Джон упевнений: Памела досі не розкрила повністю свій творчий потенціал.

"Вона ще має засяяти по-справжньому", - заявив він.

Як відомо, Памела Андерсон була заміжня за Томмі Лі (він "подарував" їй двох синів та гепатит С), Кідом Роком та - двічі - за Ріком Саломоном. Торік зірка вирвалася з токсичних стосунків із футболістом Аділем Рамі.

Фото з Instagram, із фотоблогу Андерсон

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