Сьогодні буде з мамою: ексчоловік Нені оголосив про закінчення війни за 3-річну доньку

У день свого 40-річчя видавчиня Поліна Неня має отримати найбажаніший подарунок – ексчоловік Юрій Чернецький поверне їй дочку Теону.

Саме 13-го лютого виповнилося 99 днів незаконного перебування дівчинки з татом, протягом яких Неня всіма засобами та силами намагалася забрати її до себе.

І ось через три місяці боротьби Чернецький раптом вирішив завершити цю війну. Про що повідомив у своєму Instagram.

"Сьогодні важливий день. У Теони є двоє батьків. Ми це розуміли обидва і розуміли завжди, але не могли знайти консенсус. Сьогодні, після тривалих дебатів, суперечок, судів ми його знайшли і закріпили юридично. Зробили все добровільно і в ім'я інтересів наших дітей! Наша дочка сьогодні буде з мамою, в її день народження! Я повністю задоволений тими домовленостями, які ми затвердили з Поліною і адвокатами", - заявив Юрій.

Пізніше Поліна виклала у сторі це фото

Нагадаємо, на почтаку листопада Неня оголосила у мережі, що ексчоловік та батько трьох її дітей Юрій Чернецький не віддає дочку. Врешті суд вирішив, що діти мають жити усі разом і з мамою.