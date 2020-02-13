Сьогодні буде з мамою: ексчоловік Нені оголосив про закінчення війни за 3-річну доньку
У день свого 40-річчя видавчиня Поліна Неня має отримати найбажаніший подарунок – ексчоловік Юрій Чернецький поверне їй дочку Теону.
Саме 13-го лютого виповнилося 99 днів незаконного перебування дівчинки з татом, протягом яких Неня всіма засобами та силами намагалася забрати її до себе.
І ось через три місяці боротьби Чернецький раптом вирішив завершити цю війну. Про що повідомив у своєму Instagram.
"Сьогодні важливий день. У Теони є двоє батьків. Ми це розуміли обидва і розуміли завжди, але не могли знайти консенсус. Сьогодні, після тривалих дебатів, суперечок, судів ми його знайшли і закріпили юридично. Зробили все добровільно і в ім'я інтересів наших дітей! Наша дочка сьогодні буде з мамою, в її день народження! Я повністю задоволений тими домовленостями, які ми затвердили з Поліною і адвокатами", - заявив Юрій.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня важный день, у Тэоны есть двое родителей. Мы это понимали оба и понимали всегда, но не могли найти консенсус. Сегодня, после долгих прений, споров, судов мы его нашли и закрепили юридически. Сделали все добровольно и во имя интересов наших детей! Наша дочь сегодня будет с мамой, в ее день рождения! Я полностью удовлетворён теми договорённостями, которые мы утвердили с Полиной и адвокатами. В этой ситуации не победителей и побеждённых, кроме наших детей! Наши дети победили тем, что заставили нас, взрослых, быть также немного более ответственными и рассудительными! Отдельная благодарность моему адвокату @pronin_law_you , которого я привлёк для завершения этого конфликта. Всем спасибо! @polinanenia , с Днём Рождения!💐
Нагадаємо, на почтаку листопада Неня оголосила у мережі, що ексчоловік та батько трьох її дітей Юрій Чернецький не віддає дочку. Врешті суд вирішив, що діти мають жити усі разом і з мамою.