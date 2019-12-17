Суд вирішив, із ким мають жити діти видавчині Поліни Нені

16-го грудня Шевченківський районний суд виніс рішення, за яким троє дітей видавчині Поліни Нені – Платон, Теодор і Теона Чернецькі – мають проживати разом з мамою.

Рішення суду набирає чинності протягом 30 днів.

Про це Неня повідомила у соцмережах.

А тим часом, минуло уже 42 дні з моменту, коли батько дітей Юрій Чернецький забрав до себе трирічну доньку і не віддає її матері.

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Поліна наголосила, що за 30 днів, поки рішення суду набиратиме чинності, її ексчоловік може подати апеляцію. Тому вони з адвокатами поки чекають на дії відповідача.

Нині з Поліною живуть лише сини, бо доню утримує її батько

Нагадаємо, востаннє Неня бачила трирічну Теону 6-го листопада. Саме тоді вона відвезла дівчинку до свого ексчогловіка Юрія Чернецького. Відтоді чоловік не віддає дочку її матері та запевняє, що малій добре і з ним та його новою родиною.

Чернецький постить фото з дочкою, ніби нічого не сталося

Фото та відео з соцмереж