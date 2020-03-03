Порошенко про відрив сина на концерті російського репера: Він що, маленький хлопчик?

Експрезидент Петро Порошенко прокоментував візит свого молодшого сина Михайла на лондонський концерт російського репера Face.

Причому зробив це доволі дратівливо.

"Ну як вам не соромно? Моєму сину 19. Ви все робите повністю, дзвоните кожен день мамі, татові, що вам робити, з яким хлопцем зустрічатися, на які концерти ходити?" - звернувся Петро Олексійович до журналістки "Радіо Свобода".

"Я наголошую, що я би на цей концерт не пішов, але якщо син вважає, що якийсь рокер – я його не знаю – виступає проти окупації Криму, каже, що Крим є Україна, виступає проти влади Путіна і підтримує російську опозицію... а, може, він і про Путіна буде пісню співати. Ви вважаєте, він маленький хлопчик, щоб у мене дозволу питав?" - продовжив експрезидент.

Реклама:

Нагадаємо, 24-го лютого у мережі розповсюдили відео, на якому Михайло Порошенко читає реп на сцені разом із репером Face на його концерті у Лондоні.

Фото з Facebook