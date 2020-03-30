Ось чого в магазині яєць нема: Рита Ора обурила мережу кліпом, де нищить харчі. ВІДЕО
Британська співачка Рита Ора хотіла розрадити своїх шанувальників на карантині новим кліпом, та схоже, досягла протилежного ефекту.
Відео на пісню "How To Be Lonely" обурило мережу, адже в ньому 29-річна зірка трощить купу курячих яєць, ще й валяється в білках та жовтках.
На думку інтернет-користувачів, таке марнотратство зараз, коли через пандемію з полиць магазинів зникають ті чи інші харчі, а люди сидять без заробітку, є неприпустимим.
Про це пише Just Jared.
"Супермаркет: "Вибачте, наразі в нас закінчилися яйця." Рита Ора:...", - пишуть у Twitter.
"Рита Ора - ось причина, чому я вже два тижні не можу знайти яєць", - сердяться користувачі мережі.
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Нагадаємо, світові селебріті вже пожертвували мільйони доларів банкам їжі, які надаватимуть допомогу постраждалим від пандемії коронавірусу.