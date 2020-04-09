Австрійська ексміністерка звинуватила чоловіка у побитті, а її запідозрили у вбивстві його собаки
Не минуло ще й двох років відтоді, як російський президент Володимир Путін танцював на весіллі тепер уже ексголови МЗС Австрії Карін Кнайсль, а в її шлюбі вже стався величезний скандал.
55-річна чиновниця звинуватила свого чоловіка в домашньому насильстві. Про це повідомив Oe24.
Кнайсль подала заяву в поліцію на свого чоловіка, бізнесмена Вольфганга Майлінгера через те, що під час сварки він двічі вдарив її по обличчю. При цьому вона першою кілька разів стукнула його в груди.
Чоловік наполягає, що просто намагався заспокоїти дружину, і аж ніяк не збирався її бити.
Майлінгер також зазначив, що останнім часом Кнайсль була дуже напружена через пандемію коронавірусу.
Врешті, поліція заборонила подружжю перебувати в одному будинку і відібрала у чоловіка рушницю.
Тим часом австрійське видання Kronen Zeitung запідозрило Кнайсль у тому, що вона приспала улюбленого собаку свого чоловіка.
19-го березня ексміністерка взяла боксера з притулку, а вже через 12 днів попросила його приспати.
За словами робітників притулку, боксер був у хорошому стані. Тож вони підозрюють, що таким чином Кнайсль помстилася чоловікові, який встиг дуже прив’язатися до пса.
Адвокат Андреас Швейцер намагається з’ясувати, чи справді боксер потребував приспання. А Карін Кнайсль заперечує всі звинувачення.
Фото з Instagram Карін Кнайсль