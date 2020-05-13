Тікала у шкарпетках: Онопка розказала про побиття та зґвалтування чоловіка

Модель Сніжана Онопка заявила, що чоловік Микола Щур, з яким вона намагається розлучитися у суді, не віддає її авто та деякі речі.

Крім того, Онопка поділилася з російським сайтом "СтарХіт" новими скандальниим подробицями свого 9-річного шлюбу.

Зокрема, 33-річна модель заявила, що намагалася втекти від неадекватного чоловіка, але не виходило.

"Рік тому чоловік вийшов із в'язниці - сидів за шахрайство. Відтоді у нього почалася цілковита деградація. До цього він бив мене протягом дев'яти років. Коли ми одружилися, я переїхала до нього. З цього моменту почалися побої. Людина била, після чого ставала на коліна, плакала, просила вибачення. Я прощала", - розказала Сніжана.

"Бувало таке, що я приходила в себе тільки через три дні після побиття. Зараз Коля робить все, щоб відібрати у мене майно: нерухомість, машини - проводить незаконні оборудки без мого на те дозволу", - пожалілася Онопка.

Раніше модель вже казала, що Миколи бив не лише її, а й тещу.

"Якось він звалив її на підлогу, став бити ногами. Потім розпорядився, щоб маму відвезли в лікарню, і наказав їй нічого не розповідати, погрожував", - згадала вона.

Сніжана також запевнила, що намагалася втекти, але всюди навколо будинку була охорона.

Тепер Онопка не може забрати в чоловіка навіть свій Rolls-Roys

"Мене ловили в шкарпетках взимку і приводили назад. Коля весь час погрожував тим, що у мене ніколи не буде сім'ї, якщо я піду. Це все чиста правда", - наголошує Онопка.

Нині Сніжана радіє, що не народила Щуру дитину.

"Жодного разу за 10 років не була вагітна. Я розуміла, що якщо народжу від нього, то буде смерть. Жодного разу не зверталася в поліцію... Зараз вирішила про все розказати, тому що людина, будучи в неадекватному стані, стала мене ґвалтувати", - приголомшила Онопка.

Онопка запевняє, що кохала чоловіка, тому і пробачала йому все

Але, незважаючи на всі події, Сніжана не заперечує, що її з Щуром стосунки починалися з кохання.

"Це була безумовна любов, він був ласкавий, готував мені бутерброди. Все було дуже красиво. Якби була агресія з його боку, я б не вийшла заміж ..." - наголосила дівчина.

Нагадаємо, ще три роки тому Онопка виправдовувала свого чоловіка, який побився з поліцією, відмазуючи п'яну водійку.

Фото з Instagram і ТаблоID

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