Співачка Тоня Матвієнко, яка лише кілька років тому публічно розповіла про те, що стала жертвою домагань у столичній лікарні "Охматдит", досі картається, що промовчала про це тоді, у 1999-му.

Про інцидент, який стався, коли доньці Ніни Матвієнко було лише 19, вона згадала в розмові з Олею Поляковою.

Причому цього разу Тоня додала конкретики щодо того, хто саме її тоді скривдив.

Співачка згадала, як стала жертвою харасменту в авторитетному столичному медзакладі фото з instagram матвієнко

Зі слів співачки, її, юну маму, яка потрапила до лікарні з маленькою донькою Уляною, домагався головний лікар.

"В Охматдит потрапили, до мене лікар головний прийшов, він мене домагався. Мені було 19 років. Він мене прижав... каже: "Ну, ти ж нагуляла..." Він собі вирішив, що я така дурна малолєтка, оце ж народила, значить, точно десь там шлялася... Він мене як прижав, сказав, якщо ти там кудись не підеш, натякнув, то я твоїй дитині зроблю якісь проблеми", - поділилася Матвієнко.

На цьому фото Тоні 14 років. А у 17 вона вперше стала мамою, народивши Уляну

Зі слів жінки, від розголосу її тоді стримав страх за дитину. Але вона чітко пам'ятає прізвище того чоловіка та день госпіталізації. Відтак теоретично може відшукати ту людину, яка могла домагатися й багатьох інших жінок.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО з 53:03:

Про страшний випадок Матвієнко розказувала ще у 2013-му році, коли долучилася до соціального проєкту проти насилля "SAY". Але тоді вона не вказала, хто саме з працівників лікарні до неї чіплявся.

Як відомо, Уляні цієї осені буде вже 22 роки. Від нинішього шлюбу, з Арсеном Мірзояном у Тоні є ще одна донечка, 4-річна Ніна.