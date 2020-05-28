Тоня Матвієнко розкрила, хто саме з лікарів "Охматдиту" домагався її в 19 років. ОНОВЛЕНО
Співачка Тоня Матвієнко, яка лише кілька років тому публічно розповіла про те, що стала жертвою домагань у столичній лікарні "Охматдит", досі картається, що промовчала про це тоді, у 1999-му.
Про інцидент, який стався, коли доньці Ніни Матвієнко було лише 19, вона згадала в розмові з Олею Поляковою.
Причому цього разу Тоня додала конкретики щодо того, хто саме її тоді скривдив.
Зі слів співачки, її, юну маму, домагалися, коли вона потрапила до лікарні з маленькою донькою Уляною.
"В Охматдит потрапили, до мене лікар головний прийшов, він мене домагався. Мені було 19 років. Він мене прижав... каже: "Ну, ти ж нагуляла..." Він собі вирішив, що я така дурна малолєтка, оце ж народила, значить, точно десь там шлялася... Він мене як прижав, сказав, якщо ти там кудись не підеш, натякнув, то я твоїй дитині зроблю якісь проблеми", - поділилася Матвієнко.
Як згодом уточнив у коментарі ТаблоID представник артистки, говорячи "головний лікар", Тоня мала на увазі не тодішнього керівника "Охматдиту", а чергового лікаря, який приймав її з донькою.
Зі слів жінки, від розголосу її тоді стримав страх за дитину. Але вона чітко пам'ятає прізвище того чоловіка та день госпіталізації. Відтак теоретично може відшукати людину, яка могла домагатися й багатьох інших жінок.
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Про страшний випадок Матвієнко розказувала ще у 2013-му році, коли долучилася до соціального проєкту проти насилля "SAY". Але тоді вона не вказала, хто саме з працівників лікарні до неї чіплявся.
Як відомо, Уляні цієї осені буде вже 22 роки. Від нинішього шлюбу, з Арсеном Мірзояном у Тоні є ще одна донечка, 4-річна Ніна.