Онопка про Щура: Він бив усіх своїх жінок та їхніх батьків

Супермодель Сніжана Онопка запевняє, що її чоловік Микола Щур любив давати волю кулакам з самого дитинства та бив усіх своїх жінок.

Але всі 9 років шлюбу вона думала, що зможе його змінити, та не здогадувалася про його подвійне життя.

Тепер Онопка хоче лише розлучення та забрати своє майно. Про все це вона розказала у програмі "Світське життя".

Уперше Микола підняв на Сніжану руку одразу після весілля. Бив, а потім просив пробачення на колінах.

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"Чесно кажучи, з першого року нашого життя у нас постійно піднімалося питання щодо розлучення. Я доклала масу зусиль, я дуже сильно змінилася. Я перестала куди-небудь ходити, тому що він мені забороняв. І я повинна була звітувати, хто мені дзвонив або писав, де я. Я не вірю, що він мене любив хоча б день", - тепер каже модель.

"Я вже 5-й місяць намагаюся зрозуміти, як я, людина, яка прожила життя і бачила багато чого, не зрозуміла одразу, що чоловік живе паралельним життям", - бідкається Онопка.

Кілька місяців тому Сніжана попросила в Миколи розлучення, але він не погодився. Ба більше, привів до їхнього будинку коханку та ще й погрожував дружині та її родині. Тому модель пішла в суд.

"Він погрожував мені до останнього, щоб я забрала позов із суду. Тому що два місяці я його по-людськи вмовляла розлучитися, відписати йому весь спадок, віддати мені дві машини і все, більше мені нічого не потрібно було. І він мені сказав, що моя мама буде харкати кров'ю, а я залишуся без сім'ї і все одно приповзу до нього", - каже Онопка.

Модель каже, що вони з чоловіком були щасливими лише перший рік стосунків, до весілля, коли він жив у її квартирі та готував їй сніданки

"Я подзвонила його татові з метою врегулювати конфлікт. Папа послав мене триповерховим матом. Тоді я зателефонувала його мамі і сказала, що вони не залишають мені вибору, а мені треба захищатися. Микола привів в будинок коханку. Вона грається з моїми собаками, плаває в басейні, який ми разом будували, їсть з посуду і спить на білизні, які нам подарували на весілля. І при цьому мені ніхто нічого не винен. Це не так, і я це доведу в суді", - наголошує вона.

"Я хочу піти з чим прийшла. Це гроші, машина Rolls Royce, половина особистих речей, порцелянові ляльки, якісь прикраси, які він дарував", - уточнює Сніжана.

Онопка запевняє, що найбільше боїться за свою родину, а не за себе. "Так, я боюся, чесно", - зізнається модель

Також Онопка запевняє, що Щур бив усіх своїх жінок і їхніх батьків. У п'ятому класі він вдарив вчительку.

При цьому Сніжана не збирається подавати на Щура в суд через побиття, бо хоче лише з ним розлучитися і все забути.

На прохання дати пораду жінкам, які теж стали жертвами домашнього насильства, Сніжана сказала:

"Напевно, з мене не найкращий порадник… Але можу сказати, що якщо чоловік одного разу підняв на тебе руку, він буде це робити постійно. Кажу з власного досвіду".

Тепер Сніжана всюди ходить із охоронцями

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