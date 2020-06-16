Покинутий чоловік Меган Фокс закрутив із білявкою з порно?
Aмериканська акторка Меган Фокс іще лікті кусатиме, що пішла від батька трьох своїх дітей, Браяна Остін Гріна. Схоже, зірку "Району Беверлі-Хіллз" дуже швидко "підібрали".
46-річного актора днями помітили в товаристві гарячої та фігуристої білявки, 25-річної реалітізірки, моделі та співачки Кортні Стодден.
Про це пише People.
Браянa та Кортні сфотографували, коли вони забирали замовлення з мексиканського ресторану. Платив актор. Щоправда, очевидцеві здалося, що вони зі Стодден поводяться не як парочка.
Кортні Стодден допоміг прославитися її шлюб. Кралечці було лише 16, коли вона вийшла за 51-річного актора Дуга Хатчінсона, відомого за фільмом "Зелена миля".
Цей союз не приніс Кортні щастя: свої стосунки з Дугом білявка згодом описувала як "токсичні", в неї навіть розвинувся посттравматичний стресовий розлад. Про це пише The Daily Mail.
В одному з нещодавніх інтерв'ю Кортні зізналася, що вживала наркотики та намагалася вчинити самогубство.
У січні цього року Стодден офіційно розлучилася з Хатчінсоном. Цікаво, що в пари не було шлюбного контракту. І жодних подружніх аліментів Кортні в суді для себе не вимагала. Вона пояснила це TMZ тим, що саме вона була годувальником у цій сім'ї.
Стодден була героїнею близько десятка популярних реалітішоу, випустила альбом своїх пісень, а кілька років тому попрацювала з Vivid Entertainment, знявши "сольний" порноролик.
Красуня називає себе "християнською дівчиною", але це не заважає їй відкрито підтримувати ЛГБТ та одностатеві шлюби. Та й сама вона є бісексуалкою, пише Wikipedia.
Нагадаємо, 34-річній Меган Фокс закидають роман із Machine Gun Kelly. Але Остін Грін упевнений, що вони лише друзі.