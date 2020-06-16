Покинутий чоловік Меган Фокс закрутив із білявкою з порно?

Aмериканська акторка Меган Фокс іще лікті кусатиме, що пішла від батька трьох своїх дітей, Браяна Остін Гріна. Схоже, зірку "Району Беверлі-Хіллз" дуже швидко "підібрали".

46-річного актора днями помітили в товаристві гарячої та фігуристої білявки, 25-річної реалітізірки, моделі та співачки Кортні Стодден.

Про це пише People.

У Браяна з'явилася нова подруга? прінтскрін із сайту People

Браянa та Кортні сфотографували, коли вони забирали замовлення з мексиканського ресторану. Платив актор. Щоправда, очевидцеві здалося, що вони зі Стодден поводяться не як парочка.

Кортні Стодден допоміг прославитися її шлюб. Кралечці було лише 16, коли вона вийшла за 51-річного актора Дуга Хатчінсона, відомого за фільмом "Зелена миля".

Цей союз не приніс Кортні щастя: свої стосунки з Дугом білявка згодом описувала як "токсичні", в неї навіть розвинувся посттравматичний стресовий розлад. Про це пише The Daily Mail.

Стодден - красива, гаряча і розлучена фото з instagram Стодден

В одному з нещодавніх інтерв'ю Кортні зізналася, що вживала наркотики та намагалася вчинити самогубство.

У січні цього року Стодден офіційно розлучилася з Хатчінсоном. Цікаво, що в пари не було шлюбного контракту. І жодних подружніх аліментів Кортні в суді для себе не вимагала. Вона пояснила це TMZ тим, що саме вона була годувальником у цій сім'ї.

А ще Кортні - вегетаріанка, тваринозахисниця та речниця РЕТА

Співоча білявка прославилася завдяки зірковому шлюбу та реалітішоу

Стодден була героїнею близько десятка популярних реалітішоу, випустила альбом своїх пісень, а кілька років тому попрацювала з Vivid Entertainment, знявши "сольний" порноролик.

Красуня називає себе "християнською дівчиною", але це не заважає їй відкрито підтримувати ЛГБТ та одностатеві шлюби. Та й сама вона є бісексуалкою, пише Wikipedia.

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Нагадаємо, 34-річній Меган Фокс закидають роман із Machine Gun Kelly. Але Остін Грін упевнений, що вони лише друзі.