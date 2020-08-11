Аліса Купер про чоловіка-ресторатора: Він не хоче ділити гроші за законом та переховується від сина

Конфлікт подружжя рестораторів Алекса та Аліси Купер, винесений у публічний простір, триває.

Після того, як чоловік написав пост у Facebook, де заявив, що дружина його шантажує, вона написала два пости, в яких докладно розказала, про що він мовчить.

Аліса так і назвала свої дописи "Про що мовчить Алекс" частина 1 і 2.

У першій частині фудблогерка описує те, як батько не цікавиться своїм сином.

"Ти знаєш, я перестала заздалегідь попереджати про твої візити, Алекс. Це страшенно прикро - у 3 роки чекати весь день на таку подію ТАТО ПРИЇДЕ. А він не приїжджає. Нехай краще буде радісний сюрприз, коли він все-таки трапиться", - пише Аліса.

Важко повірити, що ці люди тепер публічно воюють за гроші та сина

"Так навіщо ж ти йдеш воювати за те, що тобі і так дають? Яке право відстоює людина, у якої це право ніхто не відбирав? Навіщо ж насправді йти у священну війну за те, що тобі не забороняють? Ще й відбирати дитину в судовому порядку?" - обурюється блогерка.

О ЧЕМ МОЛЧИТ АЛЕКС, ч.1 Привет, отец моего сына! С одной стороны, я рада, что у нас появился диалог, с другой — жаль,... Posted by Alisa Cooper on Friday, August 7, 2020

А в другій частині Аліса Купер пояснює, чому хоче від Алекса частину активів їхнього спільного бізнесу, і чому саме 400 тисяч євро, про які він писав.

"Вибір не платити взагалі нічого - найвигідніший для талановитого підприємця… Розлучатися, не дотримуючись закон України. Судитися, поки друга сторона не здасться, набагато вигідніше. Почати потрібно з тяжби за дитину і ім'я. Про що і зареєстрований позов в Печерському суді з боку Алекса, в якому він, на відміну від свого поста на фейсбуці, чорним по білому заявляє свій намір дитину відібрати", - пише Аліса.

Аліса та Алекс прожили три роки у шлюбі, який тепер намагаються розірвати

"У сухому залишку лицар воює за наступне: не ділити активи згідно із законом, пишатися цим, приховувати активи, ховатися самому від сина і переговорів під підбадьорливі крики "мужик, ми з тобою", - зазначає жінка.

О ЧЕМ МОЛЧИТ АЛЕКС, ч.2 Или как манипулировать людьми? Всех заинтересовала сумма сделки, которую раскрыл Алекс. Это не... Posted by Alisa Cooper on Monday, August 10, 2020

Нагадаємо, все почалося з того, що Аліса у своєму Facebook звинуватила Алекса у погрозах забрати сина, бізнес та ім'я.