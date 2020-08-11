Глюкоза про заборону в’їзду в Україну: Я була морально знищена

Російська співачка Глюкоза, яку 6-го серпня не впустили в Україну, вперше прокоментувала цей інцидент.

У своєму Instagram артистка поскаржилася на те, як її грубо допитували протягом 3-х годин на митниці, як вимагали відповісти на запитання "Чий Крим?" та як принижували і провокували.

"Я тільки прийшла до тями від шоку. Складно було відразу дати якісь коментарі, морально я була просто знищена. Не хочеться, щоби хтось домислював якісь версії, і тому розповім, що ж все-таки відбулося", - почала Наталія.

"Я їхала побачити друзів, попрацювати над новою музикою та кліпами з дуже талановитими людьми, творчість яких мене захоплює. У нас не було можливості особистої зустрічі вже дуже давно. До цього у мене вже стояла заборона на відвідування України на три роки через те, що я була в Криму. Після того як моя заборона закінчилася, я зважилася поїхати і відвідати своїх близьких", - повідомила артистка.

Наталії Іоновій (справжнє ім'я співачки) вже вдруге заборонили з'являтися на території України протягом 3-х років

"Коли я опинилася на митниці, навколо мене розгорнули справжню спецоперацію. Мене відвели на допит і допитували понад три години. З перших хвилин на мене тиснули, пресинг був такий, ніби я якась терористка. Зі мною весь час говорили українською мовою, знаючи, що я нею не розмовляю, говорили дуже грубо, виводячи і заводячи в кімнати знову і знову", - заявила Глюкоза.

"Людина, яка мене допитувала, весь час допиту знову і знову ставила одне й те саме питання "Чий Крим?". Я тривалий час намагалася пояснити, що я артистка, що не готова і не хочу коментувати політику, я поза політикою. Я просто їду до своїх друзів. Мене не відпускали, продовжували тиснути", - пожалілася співачка.

Глюкоза так і не відповіла, чий же все-таки Крим

"На третій годині пресингу питанням "Чий Крим?" я поставила зустрічне запитання: "Чого ви домагаєтеся? Щоб я сказала, що Крим український? Що взагалі відбувається? Ну відправляйте назад, до чого ці допити?". Але їм просто потрібно було одне. Щоб в моїй промові прозвучало це словосполучення, а далі все вже було зроблено і змонтовано так, як їм було зручно", - зазначила вона.

"Прикро до сліз, що тебе безсовісно принижують, провокують, використовують і просто кидають в топку політичного фарсу. Роблять тебе пішаком у грі, яка націлена на посилення міжнаціональних конфліктів, в грі, де людям нав'язують, хто друг, а хто ворог", - обурилася Глюкоза.

Фото з Instagram