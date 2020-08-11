Глюкоза про заборону в’їзду в Україну: Я була морально знищена
Російська співачка Глюкоза, яку 6-го серпня не впустили в Україну, вперше прокоментувала цей інцидент.
У своєму Instagram артистка поскаржилася на те, як її грубо допитували протягом 3-х годин на митниці, як вимагали відповісти на запитання "Чий Крим?" та як принижували і провокували.
"Я тільки прийшла до тями від шоку. Складно було відразу дати якісь коментарі, морально я була просто знищена. Не хочеться, щоби хтось домислював якісь версії, і тому розповім, що ж все-таки відбулося", - почала Наталія.
"Я їхала побачити друзів, попрацювати над новою музикою та кліпами з дуже талановитими людьми, творчість яких мене захоплює. У нас не було можливості особистої зустрічі вже дуже давно. До цього у мене вже стояла заборона на відвідування України на три роки через те, що я була в Криму. Після того як моя заборона закінчилася, я зважилася поїхати і відвідати своїх близьких", - повідомила артистка.
"Коли я опинилася на митниці, навколо мене розгорнули справжню спецоперацію. Мене відвели на допит і допитували понад три години. З перших хвилин на мене тиснули, пресинг був такий, ніби я якась терористка. Зі мною весь час говорили українською мовою, знаючи, що я нею не розмовляю, говорили дуже грубо, виводячи і заводячи в кімнати знову і знову", - заявила Глюкоза.
"Людина, яка мене допитувала, весь час допиту знову і знову ставила одне й те саме питання "Чий Крим?". Я тривалий час намагалася пояснити, що я артистка, що не готова і не хочу коментувати політику, я поза політикою. Я просто їду до своїх друзів. Мене не відпускали, продовжували тиснути", - пожалілася співачка.
"На третій годині пресингу питанням "Чий Крим?" я поставила зустрічне запитання: "Чого ви домагаєтеся? Щоб я сказала, що Крим український? Що взагалі відбувається? Ну відправляйте назад, до чого ці допити?". Але їм просто потрібно було одне. Щоб в моїй промові прозвучало це словосполучення, а далі все вже було зроблено і змонтовано так, як їм було зручно", - зазначила вона.
"Прикро до сліз, що тебе безсовісно принижують, провокують, використовують і просто кидають в топку політичного фарсу. Роблять тебе пішаком у грі, яка націлена на посилення міжнаціональних конфліктів, в грі, де людям нав'язують, хто друг, а хто ворог", - обурилася Глюкоза.
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Даа… Неделька выдалась не из простых. Я только пришла в себя от шока. Сложно было сразу дать какие-то комментарии, морально я была просто уничтожена. Не хочется, чтобы кто-то додумывал какие-то версии, и поэтому расскажу, что же всё-таки произошло. Вечером 6 августа я прилетела в Киев. Я ехала увидеть друзей, поработать над новой музыкой и клипами с очень талантливыми людьми, творчество которых меня восхищает. У нас не было возможности личной встречи уже очень давно. До этого у меня уже стоял запрет на посещение Украины на три года из-за того, что я была в Крыму. После того как мой запрет закончился, я решилась поехать и навестить своих близких. Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов. С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка. Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я на нем не разговариваю, говорили очень грубо, выводя и заводя в комнаты вновь и вновь. Человек, который меня допрашивал, всё время допроса снова и снова задавал один и тот же вопрос «Чей Крым?». Я долгое время пыталась объяснить, что я артист, что не готова и не хочу комментировать политику, я вне политики. Я просто еду к своим друзьям. Меня не отпускали, продолжали давить. На третьем часу прессинга вопросом «Чей Крым?» я задала встречный вопрос: «Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну отправляйте обратно, к чему эти допросы?». Но им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше всё уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно. Обидно до слез, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса. Делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов, в игре, где людям навязывают, кто друг, а кто враг. Я прихожу в себя. Со мной были друзья и конечно же вы! Спасибо за поддержку всем тем, кто не поддался на провокации. Тем, в чьих сердцах, как и в моем, живет любовь ко всем людям мира, несмотря ни на что, в особенности на их место жительства на этой планете. ❤️ Жизнь продолжается.
Фото з Instagram