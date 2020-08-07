Російську співачку Глюкозу не впустили в Україну та вліпили заборону на 3 роки

Російській співачці Глюкозі, чиє справжнє ім'я Наталія Чистякова-Іонова, заборонили в'їжджати та територію України протягом трьох років. 34-річну артистку, яка відвідувала окупований Крим, "розвернули" в аеропорті "Бориспіль".

Про це Державна прикордонна служба повідомила "Українській правді".

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"Жінка прибула в Україну серед пасажирів рейсу з Мінська. Під час оформлення прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" з’ясували, що вона порушувала українське законодавство, відвідавши окупований її країною Кримський півострів", - говориться в офіційному коментарі.

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"У ході спілкування іноземка постійно плуталась в своїх відповідях, зокрема на початку зазначивши, що в Криму останній раз була у 2013-му році", - зазначили в Державній прикордонній службі.

Отримавши штамп про заборону в паспорт, Іонова відлетіла назад у Білорусь.

Нагадаємо, з аналогічної причини до осені 2021-го року не може приїжджати до України й Наташа Корольова. Намагаючись оскаржити заборону СБУ, артистка дійшла до Європейського суду з прав людини. І президенту Володимиру Зеленському писала.

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