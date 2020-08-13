Солодке вигнання: 82-річного колишнього короля Іспанії "знайшли" в Абу-Дабі з коханкою

Подейкують, колишній король Іспанії Хуан Карлос, який кілька тижнів тому через корупційний скандал покинув країну, лишивши синові прощального листа, насправді дуже непогано проводить час. 82-річний батько Феліпе VI гайнув до Абу-Дабі зі своєю коханкою.

У цьому впевнена журналістка та письменниця Пілар Ейре, яка багато років освітлювала життя іспанської королівської сім'ї. Вона не робить припущень щодо того, хто є дама серця Хуана Карлоса, але вважає, що цей зв'язок триває вже дуже давно.

Про це пише The Daily Mail із посиланням на Lecturas.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Casa Real de España (@casarealdeespana) 23 Чер 2020 р. о 11:26 PDT

"Король не самотній. Його вірна подруга разом із ним уже 40 років, людина, яка все пробачає, ніколи його не зраджує, супроводжує його, втішає його", - поділилася Ейре.

"У них дивовижний любовний зв'язок, попереду в них майбутнє разом, рука в руці. Хуан Карлос, який в інших випадках проявляв велику відвагу, мусить публічно показатися з нею. Він винен це їй, а також нам", - закликала журналістка.

Як припускають іспанські ЗМІ, коханкою Хуана Карлоса може бути така собі дизайнерка інтер'єрів Марта Гая, роман із якою закидали ексмонархові.

Але вибір можливих кандидатур величезний, адже колишній король ніколи не беріг вірність своїй дружині, королеві Софії (на наступному фото), яка, до слова, залишилася в Іспанії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Casa Real de España (@casarealdeespana) 7 Тра 2019 р. о 11:28 PDT

За підрахунками історика Амадео Мартінеса Інглеса, в Хуана Карлоса за життя було п'ять тисяч (!) коханок.

Зі слів Ейре, екскороль залишив Іспанію лише з двома валізами, взявши з собою лише найнеобхідніше. До Еміратів він дістався приватним літаком та оселився в президентському номері розкішного готелю, що коштує 13 тисяч доларів за добу.

У своєму листі до Феліпе Хуан Карлос написав, що залишає країну на тлі "суспільного резонансу, спричиненого певними подіями, що відбулися в його приватному житті в минулому".

"Я був королем Іспанії майже 40 років і весь цей час я завжди хотів найкращого для Іспанії та корони", - запевнив колишній монарх.

Адвокати Хуана Карлоса запевняють, що він залишається "в повному розпорядженні" судової влади Іспанії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Casa Real de España (@casarealdeespana) 21 Кві 2019 р. о 6:06 PDT

Нагадаємо, Хуан Карлос зрікся престолу на користь сина в 2014-му році.

Як відомо, в епічний скандал того ж року вляпалася і сестра чинного короля, донька Хуана Карлоса, інфанта Крістіна. Її звинуватили в ухилянні від податків. Вона стала першою з членів королівської сім'ї, хто постав перед судом. Крістіну виправдали, але її чоловіка засудили до майже 6 років в'язниці. Нині він відбуває покарання. Феліпе офіційно позбавив зганьблену сестру титулу герцогині.

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