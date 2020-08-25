"Кабак" у країні, де йде війна": продюсер "Бумбоксу" гостро прокоментував зіркове попурі до Дня Незалежності

Черговим скандалом закінчилося святкування 29-го Дня Незалежності України.

Концерт "Пісенна історія сучасної України", який відбувся у центрі столиці, викликав неоднозначну реакцію як у пересічних користувачів соцмереж, так і у культурних діячів.

Суть дійства полягала в тому, що зірки шоубізу виконували хіти своїх колег у формі попурі. Зокрема, композицію "Вахтерам" гурту "Бумбокс" заспівав дует "Время и Стекло". А пісню "Там, де нас нема" гурту "Океан Ельзи" виконала Вєрка Сердючка.

Як виявилося пізніше, ані "ОЕ", ані "Бумбокс" дозволу на виконання пісень не давали. А продюсер Олексій Согомонов взагалі назвав весь концерт "кабаком у країні, де йде війна". Цій темі він присвятив пост у Facebook.

"Хочу звернути особливу увагу всіх, хто прочитає цей пост, що порушення авторських прав - це дрібниця і деталь, про яку говорити варто просто як про неповагу до артиста і бездарну організацію заходу. Проблеми набагато глибше", - заявив продюсер "Бумбоксу".

"Коли влада замовляє "шинок" в країні, де йде війна, в самому центрі стародавнього міста, а творці шоу і музиканти радісно підіграють владі в прагненні ощасливити всіх навколо своїм сяйвом, тоді на платформу підіймається зайчик з прапором України. Який на тлі банера з питанням, зверненим до цієї самої влади, виглядає не як помилка режисера. Не як жарт. Він, цей милий зайчик, провісник беркутівців, які стріляли в людей, зелених чоловічків в Криму, розірваних Донецька і Луганська...", - написав Согомонов.

Сегодня, в самый важный праздник, День Независимости Украины, с самого утра начался сюр. Песня Бумбокс "Вахтерам" в... Posted by Алексей Согомонов on Monday, August 24, 2020

Піар-менеджер "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко також написала у своєму Facebook, що режисери і продюсери попурі не питали їх дозволу на виконання пісні.

Україна - це Європа. Європа - це повага до прав, в тому числі авторських. Чи не так, Офіс Президента України? Posted by Океан Ельзи / Okean Elzy on Monday, August 24, 2020

Щодо використання пісень і порушення авторських прав - думки розділилися. Адже за законом допускається "використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури" без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення. Щоправда, під час трансляції авторів пісень ніхто не зазначав.

До речі, цього року режисером концерту була Катя Царік. У своєму Instagram вона подякувала Зеленському за надану їй честь.

Тут варто зауважити, що багатьох користувачів соцмереж обурило, що у попурі звучали пісні російською мовою. А декого розлютило ще й те, що не прозвучало жодної пісні військових.

Переглянув "пісенну історію України" з Софіївської... Що кидається в очі: Немає жодної пісні про військових і війну... Posted by Yevhen Buderatsky on Monday, August 24, 2020

Нагадаємо, торік режисером святкового концерту до Дня Незалежності був Алан Бадоєв, і його роботу теж дуже критикували.

Фото з соцмереж