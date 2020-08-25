"Кабак" у країні, де йде війна": продюсер "Бумбоксу" гостро прокоментував зіркове попурі до Дня Незалежності
Черговим скандалом закінчилося святкування 29-го Дня Незалежності України.
Концерт "Пісенна історія сучасної України", який відбувся у центрі столиці, викликав неоднозначну реакцію як у пересічних користувачів соцмереж, так і у культурних діячів.
Суть дійства полягала в тому, що зірки шоубізу виконували хіти своїх колег у формі попурі. Зокрема, композицію "Вахтерам" гурту "Бумбокс" заспівав дует "Время и Стекло". А пісню "Там, де нас нема" гурту "Океан Ельзи" виконала Вєрка Сердючка.
Як виявилося пізніше, ані "ОЕ", ані "Бумбокс" дозволу на виконання пісень не давали. А продюсер Олексій Согомонов взагалі назвав весь концерт "кабаком у країні, де йде війна". Цій темі він присвятив пост у Facebook.
"Хочу звернути особливу увагу всіх, хто прочитає цей пост, що порушення авторських прав - це дрібниця і деталь, про яку говорити варто просто як про неповагу до артиста і бездарну організацію заходу. Проблеми набагато глибше", - заявив продюсер "Бумбоксу".
"Коли влада замовляє "шинок" в країні, де йде війна, в самому центрі стародавнього міста, а творці шоу і музиканти радісно підіграють владі в прагненні ощасливити всіх навколо своїм сяйвом, тоді на платформу підіймається зайчик з прапором України. Який на тлі банера з питанням, зверненим до цієї самої влади, виглядає не як помилка режисера. Не як жарт. Він, цей милий зайчик, провісник беркутівців, які стріляли в людей, зелених чоловічків в Криму, розірваних Донецька і Луганська...", - написав Согомонов.
Сегодня, в самый важный праздник, День Независимости Украины, с самого утра начался сюр. Песня Бумбокс "Вахтерам" в...Posted by Алексей Согомонов on Monday, August 24, 2020
Піар-менеджер "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко також написала у своєму Facebook, що режисери і продюсери попурі не питали їх дозволу на виконання пісні.
Україна - це Європа. Європа - це повага до прав, в тому числі авторських. Чи не так, Офіс Президента України?Posted by Океан Ельзи / Okean Elzy on Monday, August 24, 2020
Щодо використання пісень і порушення авторських прав - думки розділилися. Адже за законом допускається "використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури" без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення. Щоправда, під час трансляції авторів пісень ніхто не зазначав.
До речі, цього року режисером концерту була Катя Царік. У своєму Instagram вона подякувала Зеленському за надану їй честь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Вірою всі єдині, людина до людини, незалежні, як наші мрії, незалежні як Україна!" Вся наша велика команда справжніх мрійників й творців, надихалась цими віршами і піснями 🇺🇦 ДЯКУЮ ПРЕЗИДЕНТУ @zelenskiy_official ЗА НАДАНУ ЧЕСТЬ І РАДІСТЬ ТВОРИТИ РАЗОМ! @monatik_official , Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк @sergeiperman @el_yanova Ніна Митрофанівна Матвієнко @dzidzio @polyakovamusic @nadyadorofeeva @realpotap @positiff @olegg.vynnyk @babkin_official @nataliya_mogilevskaya @mishvirmish @the_hardkiss @jamalajaaa @tina_karol @ponomaryovoleksandr @v_serduchka @antytila_official @pavlo_zibrov @vremyaisteklo Владимир Кошевой @polinaskorohod @denis.salo @sasha_putilov Андрій Баутьонок P.S Не мала часу робити фото ))) дякую за схоплену мить @dzidzio 🤍
Тут варто зауважити, що багатьох користувачів соцмереж обурило, що у попурі звучали пісні російською мовою. А декого розлютило ще й те, що не прозвучало жодної пісні військових.
Переглянув "пісенну історію України" з Софіївської... Що кидається в очі: Немає жодної пісні про військових і війну...Posted by Yevhen Buderatsky on Monday, August 24, 2020
Нагадаємо, торік режисером святкового концерту до Дня Незалежності був Алан Бадоєв, і його роботу теж дуже критикували.
Фото з соцмереж