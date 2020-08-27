Російський телеканал RU.TV закрив обличчя співачки Лоліти смайликом, коли в ефірі крутили скандальний кліп Світлани Лободи на пісню "Boom-Boom".

Це одразу ж помітили глядачі, а також на сайті телеканалу відео викладено саме в такому вигляді.

Так Лоліта виглядає у кліпі Лободи на каналі RU.TV

Лоліта не засмутилася з цього приводу, а навпаки, у властивій їй манері заявила, що смайл занадто молодий, і це ображає її як російську пенсіонерку.

Відео звернення співачка оприлюднила в Instagram.

Російське видання Super.ru пояснило дії колег тим, що у 2018 році Лоліта зі сцени послала на х*й представників Російської медіагрупи, які обдзвонювали артистів і вмовляли не приходити на премії-конкуренти. Відтоді пісні та кліпи співачки не крутять ні на телеканалі, ні на "Русском радио".

Нагадаємо, нещодавно 56-річна Лоліта в купальнику приголомшила результатами схуднення.