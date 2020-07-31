Лоліта, Собчак з цицьками на волоссі та Варнава знялися у моторошному кліпі Лободи

Співачка Світлана Лобода не могла вийти із карантину без чогось абсолютно нового і скандального.

Тому вона разом із креативним продюсером Олександром Гудковим зібрала найвідоміших російських селф-мейд дівчат і зробила моторошоний кліп на дует з репером PHARAOH.

"Поняття гармонії – однин із ключів до жіночого світу: воно передбачає вдосконалення з простими рухами, пояснення сенсу кожного елемента через сенс цілого і пасивну участь цього жіночого елементу в усьому, що існує", - з цієї цитати Симони де Бовуар починається відео Лободи на достатньо невигадливу пісню "Boom Boom".

Світлана любить вражати і вплітати якісь високі смисли у простенькі пісні

Несподівана суміш гротеску, феміністський маніфест і музичний хоррор, відьомський дух "Суспірія" сплетений з садизмом "Відеодрома" , - так описують задум кліпу його творці.

Собчак після операції на носі гарно вписалася у хоррор Лободи

Ідея зачіски для світського рауту, наприклад

"Перед нами стояло завдання: зробити те, чого у Світлани ще ніколи не було. І ми пішли на експеримент, запросивши дівчат з різних сфер діяльності, які самі себе зробили. Неймовірні Лоліта, Іда Галич, Ксенія Собчак, Катерина Варнава, Діна Саїве, Марія Міногарова, Карина Крос, Чума Вечірка, Верона, Лоран, Варвара Шмикова, Юлія Коваль", - коментує Гудков.

Катерина Варнава у кліпі показала голі стегна

Лоліта, здається, просто була собою

"У нас вийшов чудовий "тандем" на тринадцять осіб. Взагалі "Boom Boom" - це маніфест на чолі з LOBODA & PHARAOH і купою прихованих смислів всередині", - додав Олександр.