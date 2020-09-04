Мозгова обурилася через мітинг артистів під Кабміном та послала їх до "дружбана Вови"

Продюсерка Олена Мозгова розкритикувала артистів, які 3-го вересня мітингували біля Кабміну проти вибіркових карантинних обмежень на проведення концертів.

Вона порівняла акцію з "шапіто" та порадила зіркам звертатися безпосередньо до їхнього "дружбана Вови", тобто президента Володимира Зеленського.

Обурена дружина співака Девіда Аксельрода написала про це в Facebook.

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У вчорашньому мітингу брали участь, зокрема, Оля Полякова, Аліна Паш та alyona alyona.Вони вимагають від уряду швидкої розробки єдиних правил та норм для проведення концертів, щоби не дати загинути вітчизняному шоубізнесу.

Згодом у своєму Instagram Полякова поділилася радісною звісткою: їй таки дозволили провести концерт у Білій Церкві, хоч і з перенесенням на кілька днів. Артистка вважає, що це спрацював мітинг та суспільний резонанс.

Фото та скріншот із Facebook Мозгової

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