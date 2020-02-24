Мозгова про програш чоловіка на Нацвідборі: Після минулорічних виборів мене ніщо не дивує

Продюсерка Олена Мозгова дуже обурена тим, що її чоловік Девід Аксельрод знову програв Нацвідбір на Євробачення.

І своїх емоцій з цього приводу Олена не приховує, а навпаки – охоче ділиться ними у мережі.

Зранку 23-го лютого Мозгова не стрималася та присвятила пост переможцям – гурту Go-A, назвавши їх псевдо-фолком.

Потім Олена розхвалила свого Девіда.

"Ти найкращий у світі чоловік, тато, людина і співак! Мені неймовірно повезло, що я маю коханого і найкращого друга в одній людині! Я пишаюсь тобою і тим, як ти розвиваєшся, ростеш духовно і професійно. Не зупиняйся! Я завжди була і є поруч! Завжди підтримувала і підтримуватиму тебе! Люблю!" - написала Мозгова.

"І так, хоча це і доволі інтимні речі, але я хочу це сказати публічно, у весь голос! Дякую всім за підтримку, такої кількості повідомлень та коментарів я давно не бачила! Люди, ви прекрасні", - підсумувала продюсерка.

Той факт, що Девід посів аж передостаннє місце, Олену ніяк не стримує у привселюдній похвалі

Ще трохи пізніше Олена написала наступне:

"Це був найкрутіший виступ, пісня, голос, виконавиць, номер! Все інше не цікавить! Ми знаємо що таке Музика!".



До речі, публічно підтримала Аксельрода і Віталіна Ющенко.

Нагадаємо, у січні минулорого року всім відомий чоловік Олени Мозгової, Володимир Ткаченко раптом змінив ім'я на Девіда Аксельрода та прийшов на "Голос країни" в команду Тіни Кароль.

До слова, важко порахувати, скільки разів уже брав участь у Нацвідборі Аксельрод. Але під опікою Мозгової він це вперше зробив ще у 2012-му.

Фото з Facebook

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