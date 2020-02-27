Мозгова з Аксельродом влаштували своїй "рибці" день народження в аквапарку

Рівно 5 років тому у Олени Мозгової і тоді ще Володимира Ткаченка, а нині Девіда Аксельрода народилася донька Соломія. Для продюсерки це була вже третя дитина, а для її молодшого на 9 років чоловіка – перша і поки єдина.

26-го лютого Соля святкувала свій День народження в аквапарку, бо дуже любить воду.

Іменинницю під час водяних розваг сфотографувала мама та виклала у своєму Instagram.

"П’ять років тому ти народилась! Ти змінила наше життя! Ти наповнила його неймовірною радістю та щастям! Твоя посмішка, твої обнімашки, цьомки - це найцінніше для нас! Ми любимо тебе, наша Соля, любимо безумовно та абсолютно! Дякуємо тобі за те, що обрала нас!" - написала Мозгова

"Наша рибка жити не може без води, тому святкувати попросила в аквапарку ))) бажання принцеси - закон", - зазначила Олена

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моя принцеса 👸🥰 Публикация от Девід Аксельрод/Dávid Axelrod (@david__axelrod) 11 Июн 2019 в 11:05 PDT

Нагадаємо, про народження тертьої дочки Мозгова, якій тоді був 41 рік, розповіла лише через кілька місяців після пологів. Тоді ж вона розказувала про те, як наважилася народити після 40 років.

Фото Viva! та з Instagram