Мозгова з Аксельродом влаштували своїй "рибці" день народження в аквапарку
Рівно 5 років тому у Олени Мозгової і тоді ще Володимира Ткаченка, а нині Девіда Аксельрода народилася донька Соломія. Для продюсерки це була вже третя дитина, а для її молодшого на 9 років чоловіка – перша і поки єдина.
26-го лютого Соля святкувала свій День народження в аквапарку, бо дуже любить воду.
Іменинницю під час водяних розваг сфотографувала мама та виклала у своєму Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я вже 5 років найщасливіший Тато у світі, я дякую всесвіту та @mozgovaolena за такий дар, за сім‘ю, за щастя та любов. Час летить і я з посмішкою згадую усе що було і можу тільки уявити, що чекає нас у майбутньому. Життя чудове і прекрасне. Я щасливий ❤️🥰#5років #Соломія #щастяЄ #красота #мимими
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, про народження тертьої дочки Мозгова, якій тоді був 41 рік, розповіла лише через кілька місяців після пологів. Тоді ж вона розказувала про те, як наважилася народити після 40 років.
Фото Viva! та з Instagram