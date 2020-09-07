Російський олігарх тягне до суду Наомі Кемпбелл

Російський мільярдер Владислав Доронін вирішив засудити свою колишню пасію, британську супермодель Наомі Кемпбелл. Олігарх стверджує, що вона лишилася йому винна купу грошей.

Про це пише TMZ.

Через сім років Доронін згадав, що Кемпбелл йому винна? фото з instagram

Судячи з позову, який подав 57-річний Доронін, він позичав Кемпбелл певну суму. Також багатій заявляє, що "чорна пантера" відмовляється повертати йому його власність, яка коштує 3 мільйони доларів. Про що саме йдеться, не повідомляється.

Як відомо, одружений Владислав і Наомі зустрічалися з 2008-го по 2013-й рік. Подейкували, олігарх досі не наважується офіційно розлучитися зі своєю дружиною Катериною, бо вона обіцяє залишити його "в самих стрингах".

Неофіційною ж супутницею життя багатія вже кілька років є модель Христина Романова. Вона народила йому двох доньок, Жасмін та Александру.

Христина Романова - нинішня пасія олігарха фото з instagram

Доронін не повів модель до вівтаря, зате в них народилося двоє діток

Нагадаємо, 50-річна Кемпбелл зараз самотня, але не полишає надії колись стати мамою.