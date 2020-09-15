Не на ту напав: Кемпбелл встигла першою подати позов проти Дороніна
Російський олігарх Владислав Доронін нещодавно подав позов проти своєї колишньої дівчини, супермоделі Наомі Кемпбелл, вимагаючи повернути йому гроші та майно. Але виявляється, першого удару в цій судовій війні завдала сама "чорна пантера".
Вона ще в лютому подала позов проти екса.
Про це від джерела, наближеного до Наомі, дізналося видання New York Post.
Із його слів, Кемпбелл не зла на Дороніна, просто бажає "повернути собі деякі речі, які знаходяться в нього".
"Вона просила про ці речі роками, але останнім часом вони не спілкувалися. А потім він пішов і зробив це (подав позов)", - додав співрозмовник видання.
"Справа тут не може бути в самих лише грошах, справа в грі. Справа у владі", - прокоментував ситуацію колишній друг пари.
Нагадаємо, Доронін стверджує, що Кемпбелл позичила в нього гроші та не повернула.
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