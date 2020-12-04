Погрожувала "магічними здібностями": блогерці Альоні Лоран повідомили про підозру через залякування слідчої

Скандальній блогерці Альоні Лоран поліція Київщини повідомила про підозру за втручання в діяльність працівниці правоохоронних органів.

Як йдеться у повідомленні поліції на Facebook, Лоран два місяці переслідувала слідчу Києво-Святошинського відділу і намагалась її залякати, аби та прийняла "позитивне" рішення у кримінальному провадженні відносно чоловіка блогерки. Його підозрюють у хуліганстві.

Поліція також повідомляє, що Лоран погрожувала слідчій "магічними здібностями".

Поліція Київщини повідомила про підозру відомій блогерці за втручання в діяльність працівника правоохоронного... Posted by Поліція Київської області on Thursday, December 3, 2020

У своєму Instagram Лоран прокоментувала візит до неї поліції та визнала, що займається "езотерикою".

"Слідчий-корупціонер так злякалася порчі, що шиза вже розвинулася надіслати опергрупу для вилучення у мене карт таро, чебрецю, полину, фіалок, спіритичної дошки, свічок, черепа козлика і лисиці, як речові докази того, що я на неї "впливала психічно під час слідства", - обурилася Альоона.

"Власне, я не заперечую, що займаюся езотерикою, і те що вона цього боїться - це її особисті проблеми як то кажуть. Це поведінка розлюченої малолітки, яка рила на мого чоловіка, але в суд несе справу, де чітко написано "немає ніяких доказів", - заявила блогерка.

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Пізніше у своєму Instagram Лорак виклала відео, фото та спробувала пояснити, в чому, власне, справа.

"Це не ми переслідували Макарову (слідча - ред.). А навпаки. Дівчинці дали на лапу, а її одружений коханець (залишимо цю інфо на десерт дружині з дитиною) покриває її гріхи. На нас заказушно почалося переслідування, і це вже кримінальне переслідування з особистої помсти. 3 лютого мені побив авто Хусам Зейн Єдін, а також кидався на мене з ножем. Побив авто, думаючи що в авто перебуваю я", - заявила Лоран.

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Нагадаємо, у жовтні злочинці ледь не викрали 6-річну доньку Альони Лоран, але правоохоронці змогли запобігти цьому.