6-річну доньку блогерки Альони Лоран ледь не викрали злочинці з вимогою викупу

6-річну дочку блогерки і телеведучої Альони Лоран ледь не викрали злочинці, які хотіли отримати за дитину викуп 200 тисяч доларів. Але правоохоронці завадили операції.

Про це повідомила Нацполіція, а пізніше і сама Лоран в Instagram.

За даними слідства, учасники організованої ретельно готувалися до вчинення злочину, розподіливши між собою ролі та орендувавши будинок, у якому мали намір утримувати дитину.

"Так, Габі хотіли викрасти. Сума викупу склала 200000 $. Не вийшло, тому що нас свідомо попередили правоохоронні органи. Ми були готові. Замах планувався з 4 серпня. Було стеження. Габі нічого не знає і ні морально, ні фізично не постраждала", - написала Лоран у мережі.

Альона Лоран ледь не стала жертвою злочинців, які хотіли викрасти її дочку

"Зловмисники вже закриті. Термін вироку від 8 до 15 років тюремного ув'язнення. Якби не правоохоронці і не інсценування викрадення - все могло б бути сумно. Під чуйним керівництвом проводилася спецоперація. Ми шалено вдячні всім хлопцям за те, що наша дочка в безпеці, і весь цей час поки я вела переговори з викрадачем, була в готелі, дивлячись мультики, нічого не підозрюючи", - зазначила блогерка.

У блогерки та її чоловіка троє дітей: дочка і два сина, найменшому Адаму лише 10 днів

"Хочу зробити акцент, що в світлі погроз на адресу моєї родини групою людей це тільки початок. Викрадачами Габі виявився сусід через стіну, з яким ніколи не було конфліктів. Але ... який прослуховував розмови наші на задньому дворику щодо бізнесу. Він, його дружина і подільник заарештовані без права внесення застави", - повідомила Лоран.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Спасібушечка" Лоран показала новий ніс та висловилася про Майдан

"Спасібушечка" Лоран розповіла, як полювати на багатіїв

"Спасібушечка" Лоран виходить заміж за американця