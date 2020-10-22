6-річну доньку блогерки Альони Лоран ледь не викрали злочинці з вимогою викупу

Четвер, 22 жовтня 2020, 09:52

6-річну дочку блогерки і телеведучої Альони Лоран ледь не викрали злочинці, які хотіли отримати за дитину викуп 200 тисяч доларів. Але правоохоронці завадили операції.

Про це повідомила Нацполіція, а пізніше і сама Лоран в Instagram.

За даними слідства, учасники організованої ретельно готувалися до вчинення злочину, розподіливши між собою ролі та орендувавши будинок, у якому мали намір утримувати дитину.

"Так, Габі хотіли викрасти. Сума викупу склала 200000 $. Не вийшло, тому що нас свідомо попередили правоохоронні органи. Ми були готові. Замах планувався з 4 серпня. Було стеження. Габі нічого не знає і ні морально, ні фізично не постраждала", - написала Лоран у мережі.

 
Альона Лоран ледь не стала жертвою злочинців, які хотіли викрасти її дочку

"Зловмисники вже закриті. Термін вироку від 8 до 15 років тюремного ув'язнення. Якби не правоохоронці і не інсценування викрадення - все могло б бути сумно. Під чуйним керівництвом проводилася спецоперація. Ми шалено вдячні всім хлопцям за те, що наша дочка в безпеці, і весь цей час поки я вела переговори з викрадачем, була в готелі, дивлячись мультики, нічого не підозрюючи", - зазначила блогерка.

 
У блогерки та її чоловіка троє дітей: дочка і два сина, найменшому Адаму лише 10 днів

"Хочу зробити акцент, що в світлі погроз на адресу моєї родини групою людей це тільки початок. Викрадачами Габі виявився сусід через стіну, з яким ніколи не було конфліктів. Але ... який прослуховував розмови наші на задньому дворику щодо бізнесу. Він, його дружина і подільник заарештовані без права внесення застави", - повідомила Лоран.

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Спасибо за Ваше беспокойство ! Да, Габи хотели похитить. Сумма выкупа составила 200000$ Не получилось, потому что нас заведомо предупредили правоохранительные органы. Мы были готовы. Покушение планировалось с 4 августа. Была слежка. Габи ничего не знает и ни морально ни физически не пострадала. Злоумышленники уже закрыты. Срок приговора от 8 до 15 лет тюремного заключения. Если бы не правоохранители и не инсценировка похищения - все могло быть печально. Под чутким руководством проводилась спецоперация. Мы безумно благодарны всем ребятам за то что наша дочь в безопасности и все это время пока я вела переговоры с похитителем , была в гостинице смотря мультики, ничего не подозревая . Хочу сделать акцент что в свете угроз в адрес моей семьи группой людей это только начало. Похитителями Габи оказался сосед через стену, с которым никогда не было конфликтов. Но ... который прослушивал разговоры наши на заднем дворике относительно бизнеса. Он, его жена и подельник арестованы без права внощения залога. Благодарю все высшие силы и ребят в виде помощи за то, что наша дочь жива, здорова и невредима . А претенденты на «чужое» наказаны. 🙏 спасибо всем за поддержку . Пусть послужит примером тому кто лезет в семью ведьмы. Роя мне яму в ней окажетесь сами.

Публикация от Алена Лоран (@alyona__loran) 21 Окт 2020 в 11:48 PDT

 
Багато років тому Лоран називали "спасібушечкою" 

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