"Заборонена" Альона Апіна на унітазі звернулася до СБУ. ВІДЕО
Російська співачка Альона Апіна, котру днями було внесено до "чорного списку" Мінкульту, вирішила відповісти "СБУ та іншим найрозумнішим".
Своє звернення виконавиця хіта про Ксюшу в спідничці з плюшу записала на унітазі та виклала в Instagram.
"Люди, хто там пише ці списки, дурні ви рідкісні!", - заявила 56-річна Альона.
"Це наше спільне минуле, як ви хочете його вбити? Наше покоління все одно почуватиметься птахами з одного гнізда", - сказала артистка, підкресливши, що жодні "дурні списки" не заборонять продовжувати любити одне одного.
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Як зазначається на сайті Мінкульту, громадянку Росії Альону Апіну з 22-го січня включено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Нагадаємо, серед зірок, яким заборонено в'їжджати на територію України, співачка Лоліта. Вона покладала великі надії на президента Володимира Зеленського і після його обрання вже збиралася "вилітати до Києва". Адже в 2014-му році шоумен різко засуджував санкції щодо російських колег.
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