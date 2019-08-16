"Нічого не змінюється": Лоліта образилася за Повалій і висловила "фе" Зеленському

Співачка Лоліта, яка дуже раділа перемозі шоумена Володимира Зеленського на президентських виборах, уже встигла в ньому розчаруватися.

Гнівний коментар зірка лишила під дописом своєї колеги Таїсії Повалій, чий запланований на грудень сольник у Палаці "Україна" опинився під загрозою.

Лоліта, яка сподівалася, що тепер до України пускатимуть усіх "заборонених" артистів, зокрема її, заявила, що "нічого не змінюється".

Лоліта покладала великі надії на президента Зеленського

У своєму Instagram Повалій, яка стверджує, що не виступала в окупованому Криму, попросила підтримки в своїх фанів. Як написала співачка, у Палаці "Україна", з яким її менеджмент досі так і не підписав угоди, заявили, що "люди не зрозуміють" її рішення дати концерт.

Таїсія закликала всіх, хто хоче, щоби вона "продовжувала нести світло" і співати для людей, поставити лайк під її дописом. Для ліпшого ефекту артистка навіть використала добре впізнаваний хештег "зробімо це разом", але російською мовою.

А от Лоліта засумнівалася в тім, що Зеленський простягне руку підтримки її колезі.

Лише у квітні Лоліта була налаштована набагато оптимістичніше. Після перемоги "Володі" вона записала бадьоре відео для свого Instagram.

"Ну все, я вже вилітаю до Києва. Я гадаю, зараз дорога буде відкрита мені, всім артистам, усім діячам культури, бо ми всі знімалися в проектах у Зеленського", - оголосила вона.

Лоліта підкреслила, що всі "розраховують на шматочок пиріжка".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 21 Кві 2019 р. о 5:48 PDT

Нагадаємо, в 2014-му році Зеленський висловлювався проти заборони в'їзду російським артистам з антиукраїнською позицією і тим, хто підтримав анексію Криму.

Як відомо, Лоліті, яка не знає, хто такий Олег Сенцов, СБУ заборонила в'їзд до України саме через відвідування окупованого півострову.

Нагадаємо, чоловік та продюсер Таїсії Повалій Ігор Ліхута заявляв, що його дружині в останні п'ять років не давали працювати в Україні. Квитки на її київський концерт, запланований на грудень, встигли надійти у продаж, але наразі його призупинено.

Фото й відео з Instagram Лоліти