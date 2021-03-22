"Серце розбите": стала відома реакція Пітта на те, що Джолі звинуватила його в насильстві

Минуло вже два роки, відколи американські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно перестали бути подружжям, але судова війна між ними й не думає вщухати.

45-річна кінодіва рішуче налаштована довести, що її екс винен у домашньому насильстві.

Свідчення щодо поведінки батька вже дав старший син, 19-річний Меддокс. Те, що відбувається, дуже боляче вдарило по Бреду.

Про це стало відомо Page Six.

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"Серце Бреда розбите через те, що Анджеліна пішла цим шляхом. Їхній шлюб залишив після себе багато емоцій... Він (Пітт) взяв на себе відповідальність за свої вчинки та визнав свої минулі проблеми, він покинув пити", - поділилося джерело, наближене до 57-річного актора.

"Цей шлюб був дуже пристрасним та іноді токсичним - як у всіх пар - вони сварилися, але пережили разом і багато хорошого", - додав інформатор.

Як підкреслив співрозмовник видання, Пітт та його юристи ніколи не нападали на Джолі. Зараз же представники атора вважають, що інформацію про звинувачення його в насильстві навмисне "злили" у ЗМІ, щоби ще до суду в суспільстві сформувалася певна думка про Бреда.

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"Бред відчуває дедалі більшу ізольованість від своїх дітей, і його це пригнічує", - зазначило джерело.

У березні ж Анджеліна повідомила суд про те, що дати свідчення готові й інші її нащадки. Із ними вже провели інтерв'ю психологи. Що саме розказав судові Меддокс, поки невідомо. Подейкують, він підтримав звинувачення Анджеліни.

Як відомо, Пітт добивається рівної опіки над синами та доньками.

Нагадаємо, в 2016-му році актора перевіряли соціальні служби та навіть ФБР, і факт вчинення ним насильства не підтвердився.

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