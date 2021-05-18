"Худюща" Собчак емоційно відреагувала на критику: Ідіть нах*й

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яку раніше неодноразово в мережі здіймали на кпини через зайві кіло та приписували вагітність, цього разу епатувала своєю худорлявістю.

Пляжні фото 39-річної Ксюші в легкій сукні зібрали в Instagram чимало коментарів. Зірці заходилися докоряти, що вона надто схудла, і їй треба їсти. ЗМІ, звісно, теж не змовчали з приводу зовнішності жінки.

Плаття Ксюші в мережі теж "зафукали", обізвавши ночнушкою

Телеведучій порадили набрати бодай кілька кіло

"Занадто худа. Занадто товста. Занадто нафарбована. Занадто бліда. Занадто роздягнена. Занадто одягнена. Погладшай. Схудни. Зміни спідницю. Говори тихіше. Говори голосніше. Не знімай про це. Не пиши про те. Не реагуй. Захищайся. Відповідай. Вписуйся. Прислухайся. Пішли нах*й", - відповіла Собчак.

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Нагадаємо, Ксенія була однією з публічних осіб, хто вступився за російського футболіста Артема Дзюбу, коли в Інтернет потрапило відео його мастурбації, і за Регіну Тодоренко, коли ту цькували через висловлювання про домашнє насильство.

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