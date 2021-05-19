Поки прихильники гурту GO_A радіють, що відео їхнього виступу у 1-му півфіналі Євробачення потрапило у тренди на YouTube, у соцмережі розгорівся скандал щодо авторства номера конкурсантів.

Як відомо, авторами перформансу оголосили режисерів-постановників Костянтина Томільченка та Олександра Бартковського. Але сценаристка Анастасія Міхайлова заявила у своєму Facebook, що ідея номера належить саме їй.

На доказ цього жінка показала фрагменти своєї презентації, яку вона подавала на конкурс Суспільного ще у лютому.

Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню Шум группы Go_A не похожа на мою от слова совсем? Или... Posted by Anastasia Mihaylova on Tuesday, May 18, 2021

Офіційний автор постановки Костя Томільченко ще раніше розказав, як йому прийшла ідея номера Go_A, і чим він надихався при його створенні.

"У перших числах лютого, як тільки була визначена пісня, яка представить Україну на Євробаченні-2021, і я почув її - у мене в голові почали виникати ідеї для майбутнього номера. Відразу ж виникла картинка з плотом - якимось об'єктом, який може переносити в майбутнє і на якому стоять наші пілігрими, група Go_A. На ньому відбувається певний обряд відродження, до якого закликає солістка Катя - вона вже має цей Шум всередині, вже прокинулася, розцвіла, і зазиває людей до цього", - описав Томільченко.

"Нам захотілося зануритися в природу і закликати людей прокинутися від інформаційного шуму. Звідси відразу виникла ідея з зернами, які сиплять наші танцюристи. Замість інформаційного шуму ми, як співається в пісні "оцю вію", сіємо насіння живого і справжнього", - додав він.

А після претензії Міхайлової Томільченко написав пост у Facebook щодо так званої "крадіжки" ідеї.

Добрый день. В связи с сообщением о том, что я ,Константин Томильченко и Александр Братковский , якобы использовали... Posted by Konstantin Tomilchenko on Wednesday, May 19, 2021

Що ж до смарагдової шуби, то її, за даними пресслужби "СТБ", вигадав художник по костюмах Дмитро Курята.

"Мені запав перший варіант пісні, всім відомий і не адаптований під формат Євробачення. Мені сподобалася енергетика пісні. Хоч текст змінився, але пропустити такий шикарний образ "порвемо зелену шубу" я не міг. Тому шуби в тексті немає, а у нас вона є. Але нинішня шуба є не тільки по тексту пісні. В карпатському народному костюмі є таке поняття як "гуня" - це така кудлата форма хутра", - пояснив він.

Ескіз костюму для Катерини Павленко від Дмитра Куряти

А букмекери тим часом "підняли" Україну аж до 4-ї сходинки у своїх прогнозах.

Після першої репетиції на сцені Євробачення букмекери давали GO_A 9-те місце

Нагадаємо, Україна увійшла до фіналу Євробачення, який відбудеться 22-го травня.