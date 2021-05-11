Прогнози тішать: враження преси та букмекерів від репетиції GO_A на сцені Євробачення
11 травня 2021, 12:28
Перша репетиція гурту GO_A, який цього року представляє країну на Євробаченні у Роттердамі, показала, що Україна має всі шанси на достойне місце.
Адже за результатами голосування преси за три дні, GO_A став першим, а букмекери поки що пророкують їм 9-ту сходинку.
Крім того, відео виступу українців потрапило в топ-5 на YouTube-каналі Євробачення.
Нагадаємо, Україна виступатиме у першому півфіналі, який відбудеться 18-го травня.
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