Прогнози тішать: враження преси та букмекерів від репетиції GO_A на сцені Євробачення

Перша репетиція гурту GO_A, який цього року представляє країну на Євробаченні у Роттердамі, показала, що Україна має всі шанси на достойне місце.

Адже за результатами голосування преси за три дні, GO_A став першим, а букмекери поки що пророкують їм 9-ту сходинку.

Росію букмекери розташували на 14-му місці

Крім того, відео виступу українців потрапило в топ-5 на YouTube-каналі Євробачення.

Нагадаємо, Україна виступатиме у першому півфіналі, який відбудеться 18-го травня.