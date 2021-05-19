Чи пройшла Україна у фінал: результати 1-го півфіналу Євробачення-2021

18-го травня розпочалася довгоочікувана для поціновувачів європейської поп-музики подія – міжнародний конкурс Євробачення-2021, який не проводили торік через пандемію.

У Роттердамі пройшов перший півфінал змагання за участю представників 16 країн.

Український гурт GO_A співав 15-м і потрапив до фіналу, який відбудеться 22-го травня.

До речі, вперше на Євробаченні прозвучала пісня повністю українською мовою.

Всі учасники першого півфіналу

Усього обрали 10 фіналістів. Ними стали Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеція, Бельгія, Україна.

Автоматично до фіналу, як і завжди, проходять країни-засновники Євробачення: Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія та країна-переможець минулого конкурсу - Нідерланди.

Ми обрали, на наш погляд, найцікавіші виступи першого півфіналу.

Австралійська співачка Montaigne стала єдиною учасницею, яку показували у записі, бо вона не змогла приїхати до Роттердама через суворі карантинні обмеження.

Одним із найнетиповіших виступів першого півфіналу був перформанс російської представниці Manizha з піснею "Russian Woman". Як відомо, співачка з Душанбе Маніжа Сангін поїхала на конкурс замість гурту Little Big, який мав брати участь торік.

Бельгійський гурт Hooverphonic існує вже 26 років і відомий тим, що їхня музика звучить у серіалах "Секс і місто", "Академія Амбрелла" тощо. Але їхній виступ на Євробаченні, схоже, не справив великого враження на публіку.

Ізраїль цього року вперше представила співачка ефіопського походження Eden Alene.

Румунську співачку ROXEN порівнюють з американської зіркою Біллі Айліш. Але це не допомогло їй потрапити до фіналу.

Закривала перший півфінал 18-річна представниця Мальти Destiny, яка у 2015-му перемогла на Дитячому Євробаченні.

Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 20-го травня. 22-го травня GO_A виступатиме у другій частині гранд-фіналу Євробачення.

Відео з YouTube Eurovision Song Contest