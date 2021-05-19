Чи пройшла Україна у фінал: результати 1-го півфіналу Євробачення-2021
18-го травня розпочалася довгоочікувана для поціновувачів європейської поп-музики подія – міжнародний конкурс Євробачення-2021, який не проводили торік через пандемію.
У Роттердамі пройшов перший півфінал змагання за участю представників 16 країн.
Український гурт GO_A співав 15-м і потрапив до фіналу, який відбудеться 22-го травня.
До речі, вперше на Євробаченні прозвучала пісня повністю українською мовою.
Усього обрали 10 фіналістів. Ними стали Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеція, Бельгія, Україна.
Автоматично до фіналу, як і завжди, проходять країни-засновники Євробачення: Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія та країна-переможець минулого конкурсу - Нідерланди.
Ми обрали, на наш погляд, найцікавіші виступи першого півфіналу.
Австралійська співачка Montaigne стала єдиною учасницею, яку показували у записі, бо вона не змогла приїхати до Роттердама через суворі карантинні обмеження.
Одним із найнетиповіших виступів першого півфіналу був перформанс російської представниці Manizha з піснею "Russian Women". Як відомо, співачка з Душанбе Маніжа Сангін поїхала на конкурс замість гурту Little Big, який мав брати участь торік.
Бельгійський гурт Hooverphonic, який існує вже 26 років, відомий тим, що їхня музика звучить у серіалах "Секс і місто", "Академія Амбрелла" тощо. Але їхній виступ на Євробаченні, схоже, не справив великого враження на публіку.
Ізраїль цього року вперше представила співачка ефіопського походження Eden Alene.
Румунську співачку ROXEN порівнюють з американської зіркою Біллі Айліш. Але це не допомогло їй потрапити до фіналу.
Закривала перший півфінал 18-річна представниця Мальти Destiny, яка у 2015-му перемогла на Дитячому Євробаченні.
Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 20-го травня.
Відео з YouTube Eurovision Song Contest
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