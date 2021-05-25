Європейська мовна спілка оголосила результат тесту переможця Євробачення-2021 на наркотики

Співак Даміано Давид, фронтмен італійського гурту Maneskin, який переміг у цьогорічному Євробаченні, не вживав кокаїн. Принаймні, не робив цього під час фіналу конкурсу і грін-румі, як багато кому здалося після появи скандального відео.

Тест на наркотики, який 22-річний Даміано здав із власної волі, дав негативний результат.

Про це офіційно повідомила Європейська мовна спілка (EBU), пише The Huffington Post.

Лідер Maneskin зняв із себе підозри у вживанні наркотиків ФОТО З INSTAGRAM MANESKIN

У заяві підкреслюється, що, на прохання італійської делегації, факти щодо інциденту та всі наявні відеозаписи були ретельно вивчені. Згодом був пред'явлений і результат тесту Давида.

"Жодні наркотики в грін-румі не виживалися, і ми вважаємо це питання закритим", - підкреслили в EBU.

Нагадаємо, Maneskin заявили, що вони проти наркотиків. Дивну поведінку Даміано, яка дала привід для чуток, пояснили тим, що співак підбирав уламки скла від розбитого келиху.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Перемога у Євробаченні-2021 дісталася Італії, Україна - п'ята